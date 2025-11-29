Битва за Северную Европу: Digital Realty и Equinix борются за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth за €4,5 млрд

DigitalRealty и Equinix (в сотрудничестве с Canada Pension Plan Investment Board) конкурируют за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth, сообщает The Register. Источники сообщают, что швейцарская Partners Group, купившая atNorth в 2021 году, вероятно, желает получить €4–€4,5 млрд ($4,6–$5,2 млрд).

atNorth управляет девятью дата-центрами в странах с оптимально прохладным для ЦОД климатом, где довольно эффективно работает естественное охлаждение: в Швеции, Финляндии, Дании и Исландии. Любому из покупателей сделка сулит дополнительные мощности, а также выход на рынки ЦОД за пределами FLAPD. Вторичные рынки дата-центров в Европе расширяются из-за более низких цен на электричество и относительно прохладного европейского климата, а также благодаря большей доступности земли.

В 2024 году объём слияний и поглощений на рынке ЦОД на фоне бума ИИ составил рекордные $73 млрд. Рынок привлекает крупных институциональных инвесторов, видящих потенциальную прибыль. Возможности для крупных игроков также открываются благодаря высокому порогу входа и тому, что многим корпоративным клиентам нелегко сменить поставщика услуг после заключения соглашения.

Впрочем, многие эксперты, включая главу OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), сравнивают ажиотаж, связанный с инвестициями в ИИ с пузырём сродни тому, что привёл к краху «доткомов». Такие соображения, возможно, побуждают Partners Group выйти из проекта, пока стоимость её актива находится на пике.

