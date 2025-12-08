Японские Arm-процессоры Fujitsu MONAKA пропишутся в «зелёном» европейском ИИ-облаке Scaleway

Японская корпорация Fujitsu и французский облачный провайдер Scaleway объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, направленном на формирование в Европе устойчивой ИИ-платформы с прицелом на суверенитет данных.

Стороны намереные использовать будущие CPU Fujitsu для инференса. Речь идёт о Fujitsu Monaka, выход которых запланирован на 2027 год. Эти 2-нм чипы с 3.5D-упаковкой получат до 144 вычислительных ядер с архитектурой Arm, а также 12 каналов оперативной памяти DDR5, интерфейс PCIe 6.0 с CXL 3.0. Для систем на базе Monaka предусмотрено воздушное охлаждение.

Отмечается, что в настоящее время многие организации используют ИИ-модели в своих операциях и производственных процессах на постоянной основе. Это порождает потребность в предсказуемой производительности и контролируемых эксплуатационных расходах при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду. Архитектуры на базе CPU способствуют решению подобных задач, поскольку обеспечивают стабильное быстродействие, более низкое по сравнению с GPU энергопотребление и простую интеграцию в существующие окружения.

В рамках партнёрства Fujitsu и Scaleway проведут совместное тестирование CPU-платформ для задач ИИ: цель заключается в создании оптимальных инфраструктурных решений, адаптированных к конкретным рабочим нагрузкам. В результате, заказчики смогут выбрать наиболее подходящую систему с учётом своих потребностей и бюджета.

В целом, платформы на базе Monaka станут дополнением к GPU-системам. Предварительные результаты испытаний, предоставленные Fujitsu, говорят о повышении энергоэффективности в 1,9 раза и снижении затрат в 1,7 раза в случае определённых нагрузок, связанных с инференсом. Платформы с чипами Monaka, как утверждается, могут поддерживать ИИ-модели, насчитывающие до 70 млрд параметров.

