Microsoft адаптировала Azure Local для крупномасштабных суверенных облаков

Корпорация Microsoft объявила о расширении возможностей Azure Local — гибридного инфраструктурного решения, которое переносит облачные сервисы, виртуальные машины и контейнеры Azure в локальные дата-центры или на периферию. Теперь решение поддерживает развёртывания, насчитывающие большое количество серверов в рамках единой суверенной среды.

Azure Local позволяет использовать преимущества облачных и локальных ресурсов, а также осуществлять мониторинг, защиту и резервное копирование данных в облако. Как отмечает The Register, изначально сервис Azure Local обеспечивал возможность масштабирования до кластеров из 16 узлов. Новая версия системы позволяет организациям формировать инфраструктуры с сотнями и тысячами серверов в пределах единой суверенной зоны, наращивая ресурсы по мере изменения потребностей. Таким образом, компании и государственные структуры могут создавать крупные Azure-совместимые среды на собственном оборудовании.

При использовании Azure Local возможна работа с постоянным или периодическим подключением к «материнскому» облаку, а также в полностью автономном режиме. Для управления больше не требуется Azure Arc: реализованы локальные средства, которые сохраняют внешний вид и функциональность Azure. При работе в автономном режиме клиенты могут применять политики, управлять доступом на основе ролей, выполнять аудит и настройку соответствия требованиям: это позволяет полностью контролировать конфигурацию, безопасность и обновление инфраструктуры — независимо от подключения к публичному облаку.

Благодаря масштабированию организации могут запускать в собственной среде ресурсоёмкие задачи, такие как ИИ-инференс и анализ больших данных. При этом информация никогда не покидает юрисдикцию, выбранную пользователем. Обновлённая версия Azure Local совместима с вычислительными платформами и хранилищами таких производителей, как DataON, Dell Technologies, Everpure, Hitachi Vantara, HPE, Lenovo и NetApp.

