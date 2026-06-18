В США начали строить лишь половину ЦОД, которые должны заработать в 2026 году

Хотя подрядчики анонсируют всё новые и новые проекты ЦОД, во многих случаях строительные работы не начались даже для объектов, которые должны сдать в 2026 или в 2027 году. Кроме того, заявленные мощности во многих случаях, возможно, окажутся существенно выше реальных, сообщает The Register.

По данным Jefferies, если верить всем заявлениям в данной рыночной нише, то к 2032 году в США уже должны заработать дата-центры совокупной мощностью 160 ГВт. Однако на практике из 24 ГВт мощностей ЦОД, которые должны ввести в эксплуатацию в 2026 году, в действительности строятся лишь объекты на 12 ГВт. На 2027–2028 гг. прогноз ещё хуже, поскольку до 80 % запланированных мощностей строить даже не начинали.

Задержки вызваны проблемами с зонированием территорий, получением разрешений на строительство, сложностями с подключением к энергосетям, дефицитом рабочих рук и с тем, что контракты с конечными пользователями заключаются не так успешно, как ожидалось. Дефицит электричества и задержки с присоединением к энергосетям — довольно давняя проблема. Ситуация настолько усугубилась, что в некоторых случаях сроки ожидания достигают уже семи лет. В результате Министерство энергетики (DoE) поручило регулятору FERC разработать новые правила, чтобы ускорить этот процесс для крупных потребителей вроде ЦОД.

Jefferies отмечает и ещё одну важную проблему, связанную с двойным учётом заявок. Нередко запросы на подключение подаются нескольким энергокомпаниям сразу, в результате чего прогнозы будущих мощностей искажаются в статистике. Поэтому маловероятно, что большую часть ЦОД, запланированных на 2027–2028 гг. действительно построят.

В документе отмечено, что некоторые инвесторы не учли нехватку определённых ресурсов, в том числе квалифицированного персонала. Гораздо реалистичнее выглядит ввод в эксплуатацию 15–20 ГВт мощностей ежегодно, а прогнозы ввода по 40 ГВт в 2027–2028 гг. выглядят почти фантастическими. Также эксперты считают, что заявленные мощности новых ЦОД мало коррелируют с будущими реальными нагрузками. Более информативны законтрактованные мощности, прогресс в выдаче разрешений, полученное финансирование и действительно реалистичные планы строительства.

В документе рассматриваются стратегии, с помощью которых операторы обходят названные проблемы. Например, всё популярнее строительство генерирующих мощностей «за счётчиком» без подключения к магистральным сетям, или гибридные схемы электроснабжения. Всё чаще реализацию новых проектов переносят в регионы, где условия подключения к электросетям и получение разрешений благоприятнее. Например, речь идёт о Техасе, где только во II квартале текущего года объявлено о строительстве 14 ГВт новых мощностей дата-центров.

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