Microsoft и Meta✴ заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд

Microsoft и Meta✴ Platforms в последнем квартале обязались арендовать дата-центры на сумму около $50 млрд. Это свидетельствует о растущих ставках, которые техногиганты делают на ИИ-решения, сообщает Bloomberg.

Эти события помогли увеличить общий объём обязательств по аренде ЦОД гиперскейлерами в будущем до более чем $700 млрд. Помимо Microsoft и Meta✴, в эту группу входят Oracle и Amazon (AWS). Анализ квартальных отчётов, проведённый Bloomberg, свидетельствует, что обязательства неуклонно росли в течение последнего года.

Будущие расходы добавятся к уже действующим арендным договорам, но не будут отображаться в отчётности компаний, пока не начнутся платежи по новым соглашениям. Как правило, договоры аренды касаются ЦОД, но речь также может идти об аренде офисов и складов; в некоторых предусмотрено расторжение соглашений при определённых условиях.

В последние месяцы Microsoft и Meta✴ активно свидетельствовали о стремлении увеличить вычислительные мощности для создания ИИ-решений. У Microsoft уже заключены договоры на сумму порядка $155 млрд, у Meta✴ — $104 млрд.

Обе компании, по данным Datacenter Dynamics, ведут переговоры о резервировании мощностей в кампусе Oracle/OpenAI в Абилине (Abilene, Техас), который строится в рамках проекта Stargate. Недавно Oracle отказалась от планов расширения на площадке, оставив доступные мощности желающим.

Рост расходов особенно ощутим для Microsoft, приостановившей аренду дата-центров на большую часть 2025 года. Теперь дефицит площадей ЦОД приобрёл критическое значение для руководства компании и инвесторов. В IV календарном квартале 2025 года компания нарастила мощность своих ЦОД на 1 ГВт, потратив $6,7 млрд. Кварталом ранее речь шла о $11,1 млрд.

При этом больше всего средств на аренду дата-центров потратила компания Oracle. Согласно последним данным, компания должна выплатить $261 млрд по договорам аренды, ещё не вступившим в силу. Как сообщает Datacenter Dynamics, сумма выросла с ноября 2025 года, когда Oracle говорила о $248 млрд арендных обязательств, — это на 148 % больше по сравнению с августом того же года. Впрочем, в последнем квартале обязательства у компании были меньше, чем у ключевых конкурентов, поскольку она уже подписала контракты на аренду многочисленных крупных площадок, необходимых для партнёрства с OpenAI.

Значительная часть активности Oracle на рынке аренды приходилась на II–III кварталы 2025 года; приблизительно тогда же Oracle и OpenAI заключили облачную сделку на $300 млрд.

По данным Evercore ISI, обязательства Oracle будут оплачиваться в течение 15–19 лет. Это свидетельствует о долгосрочной стратегии компании, ориентированной на развитие облачных технологий.

