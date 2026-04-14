Всё под рукой: в Италии построили подземный ЦОД в доломитовой шахте — рядом с хранилищем вина, сыра и яблок

В действующей доломитовой шахте в Италии завершилось строительство дата-центра — спустя два с половиной года после старта. Проект Intacture компании Trentino DataMine стоимостью €50 млн ($58 млн) реализован на глубине 100 м в Валь-ди-Нон на северо-востоке Италии (40 км от Тренто), сообщает Datacenter Dynamics.

Строительство осуществлялось в рамках государстенно-частного партнёрства между Университетом Тренто и местными бизнесами, включая строительную группу Covi Costruzioni, IT-компанию Dedagroup, поставщика медицинских услуг GPI и холдинговую Istituto Atesino di Sviluppo.

Впервые о проекте сообщили в 2023 году, а в октябре 2024 года строительство стартовало. Более €18 млн поступило благодаря средствам Национального плана восстановления и повышения устойчивости (National Recovery and Resilience Plan, PNRR). Сегодня Trentino DataMine обеспечивает 800 кВт, но после масштабирования мощность должна вырасти до 6 МВт.

80 % комплекса ЦОД находится под землёй, рядом с помещениями, десятилетиями используемыми для хранения сыра, яблок и игристого вина. Подземные серверные разместили в помещениях с постоянной температурой 12°C, обеспечиваемой за счёт естественного охлаждения. По данным местных властей, возобновляемая энергия (в первую очередь энергия ГЭС) поступает из местных источников.

В ходе строительства пришлось извлечь 63 тыс. м3 пород, проложить 15 км туннелей и построить вертикальную шахту, соединяющую туннели с поверхностью. Утверждается, что ЦОД станет стратегическим центром национального уровня для научно-исследовательской активности, разработки ИИ-технологий и др.

В Европе увеличивается число подземных дата-центров, спрос растёт благодаря востребованности дополнительной защиты в условиях «геополитической неопределённости» и снижению воздействия на окружающую среду при таком формате размещения оборудования. В 1996 году Mount10 переоборудовала в ЦОД два противоатомных бункера у подножия Швейцарских Альп, названные «Швейцарским Форт-Ноксом». В Норвегии имеется подземный ЦОД Lefdal Mine Datacenter, недавно купленный 3i Infrastructure. Сейчас там находится мощнейший в Норвегии суперкомпьютер Olivia. В 2025 году Cegeka объявил о начальных инвестициях €40 млн ($46,9 млн) в строительство подземного дата-центра в Лимбурге (Limburg, Бельгия).

Спрос на подземные ЦОД, верятно, будет расти на фоне событий на Ближнем Востоке. Ираном нанёс удары по ЦОД в ОАЭ и Бахрейне и пригрозил ударить по крупнейшему кампусу OpenAI, строящемуся в рамках проекта Stargate.

