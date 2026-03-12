3i Infrastructure приобрела контрольный пакет норвежского подземного ЦОД Lefdal Mine Datacenter за €300 млн

Инвестиционная группа 3i Infrastructure приобрела контрольный пакет акций норвежского оператора ЦОД Lefdal Mine Datacenter (LMD). Компания согласилась инвестировать в его бизнес €300 млн ($347,3 млн) в обмен на акции. Сделку планируют завершить летом 2026 года, сообщает Datacenter Dynamics.

LMD принадлежит фонду, управляемому Columbia Threadneedle Investments, которая намерена продолжить инвестиции в компанию совместно с 3i Infrastructure.

LMD фактически представляет собой крупнейший по площади дата-центр в Европе, открытие которого было анонсировано в 2015 году, а фактически состоялось в 2017-м. Он занимает 120 тыс. м2 в 75 подземных залах старой оливиновой шахты, но подавляющее большинство помещений остаются пустыми. В ЦОД находится крупнейший в Норвегии суперкомпьютер Olivia.

В 2020 году контрольный пакет акций LMD приобрёл европейский фонд Columbia Threadneedle (ESIF) у компании Rittal, а в апреле 2023 года Lefdal увеличила мощность своего ЦОД на 60 МВт, подключившись к региональной электросети на 132 кВ, доступная мощность выросла с 20 до 80 МВт, а в перспективе может увеличиться до 200 МВт.

По данным Lefdal, клиенты сегодня эксплуатируют мощности на 37 МВт, ещё 43 МВт законтрактованы и находятся в стадии строительства. Утверждается, что компаниям выгодны надёжное электроснабжение Норвегии и низкие затраты на обслуживание ЦОД. Достижению повышенной эффективности способствует подземное расположение объекта и используемая технология охлаждения морской водой с замкнутым контуром. Пока, по имеющимся данным, для размещения ЦОД используется лишь один из шести уровней шахты.

В рамках сделки покупается и портфель активов в сфере возобновляемой энергетики. 3i Investments будет контролировать совокупные инвестиции общим объёмом €400 млн.

3i Infrastructure, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, специализируется на инвестициях в инфраструктуру. Среди прочих подконтрольных активов — немецкая телеком-компания DNS:NET, занимающаяся прокладкой подводных кабелей FLAG, норвежская Tampnet, а также энергетические и коммунальные бизнесы по всей Европе.

Управляющая инвестициями 3i Investments является дочерней структурой 3i Group — британской компании, действующей в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. Последняя основана в 1945 году Банком Англии.

Дата-центры довольно часто размещаются в заброшенных шахтах. Осенью 2023 года сообщалось, что итальянцы построят ЦОД Trentino Data Mine в доломитовой шахте Сан-Ромедио. В январе 2024 года появилась информация о том, что заброшенные шахты могут стать хранилищами тепла эдинбургского суперкомпьютера. В том же месяце — о том, что дата-центр Data Center Ridge охладят водой из заброшенных шахт. Около года назад появилась информация, что Public Power Corp (PPC) представила план строительства ЦОД в старых угольных шахтах Греции. Более того, в конце 2024 года в Итальянских Альпах планировалось построить первый в Европе дата-центр в действующей шахте.

В свете последних событий на Ближнем Востоке эксперты не исключают, что подход к обеспечению устойчивости облаков предстоит пересмотреть, в том числе уделив внимание физической защите ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: