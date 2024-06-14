Срок эксплуатации суперкомпьютеров растёт, несмотря на прекращение поддержки оборудования

Научные учреждения и организации, по сообщению HPC Wire, увеличивают период эксплуатации установленных суперкомпьютеров, несмотря на то что их поставщики прекращают поддержку соответствующего оборудования. В результате, срок службы НРС-комплексов может достигать уже 10 лет.

Типичный жизненный цикл суперкомпьютера составляет около пяти–шести лет. После этого требуется замена в связи с моральным устареванием, а также в свете появления более производительных и энергоэффективных компонентов. Кроме того, по прошествии примерно пяти лет дальнейшее обслуживание оборудования обычно становится слишком дорогим.

Однако японский Институт физико-химических исследований (RIKEN) намерен эксплуатировать существующую систему Fugaku в течение десяти лет. Этот вычислительный комплекс на базе Arm-процессоров Fujitsu A64FX в 2020 году стал самым производительным суперкомпьютером в мире. В текущем рейтинге ТОР500 система занимает четвёртое место с быстродействием приблизительно 442 Пфлопс. Таким образом, Fugaku продолжит активно использоваться вплоть до 2030 года, когда ожидается появление суперкомпьютера FugakuNEXT.

Сатоши Мацуока (Satoshi Matsuoka), директор японского Центра вычислительных наук RIKEN, отметил, что зачастую НРС-системы всё ещё годны для эксплуатации спустя пять лет после запуска. Но организациям приходится устанавливать новые комплексы, поскольку производители попросту прекращают поддержку имеющихся платформ. Мацуока подчёркивает, что подобная практика должна быть прекращена.

Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса (LLNL) Министерства энергетики США также заявляет о том, что некоторые её НРС-системы служат в течение 7–10 лет. Большое значение для продления срока службы суперкомпьютеров имеет оптимизация ПО.

Отмечается, что средний возраст систем в списке ТОР500 по состоянию на июнь 2024 года составляет около 35 месяцев, что является рекордным показателем. Для сравнения: в период с 1995 по 2011 год это значение варьировалось в среднем от 5 до 10 месяцев. В целом, суперкомпьютеры эксплуатируются дольше, поскольку создание новых систем обходится очень дорого. А некоторые эксперты полагают, что нынешнее поколение сверхкрупных машин и вовсе будет последним в своём роде.

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