Верховный суд РФ разрешил бывшим сотрудникам Oracle оставить себе миллионные выходные пособия

Верховный суд РФ после рассмотрения кассационной жалобы бывшего сотрудника АО «Оракл компьютерное оборудование», российского подразделения Oracle Communications (CGBU), отменил решение суда первой инстанции, а также апелляционного и кассационного судов о признании выплат выходных пособий бывшим сотрудникам обанкротившейся компании незаконными. Это может стать прецедентом, который повлияет на аналогичные разбирательства в связи с банкротством других российских подразделений иностранных компаний, отметил ресурс ComNews.

В августе 2024 года конкурсный управляющий по делу о банкротстве российской «дочки» Oracle подал иски с требованием признать незаконной выплату бывшим сотрудникам премий на общую сумму более 100 млн руб., а также взыскать выходные пособия, выплаченные в связи с их увольнением. Суд первой инстанции отклонил требование истца о возврате премии, поскольку она является переменной частью зарплаты, размер которой определён трудовым договором.

Вместе с тем он удовлетворил иск в части взыскания выходных пособий. Это решение было отменено Верховным судом РФ. Как пояснили в Pen & Paper, банкротство не ограничивают права работников на получение всего комплекса гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ, к которым, в том числе, относится выплата выходного пособия.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: