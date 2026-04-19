TD Synnex арендовала у Nebius кластеры NVIDIA B300, чтобы дать ИИ-мощности партнёрами и клиентам

TD Synnex, американский дистрибьютор и агрегатор IT-решений, объявил о расширении своего портфеля услуг ИИ-инфраструктуры (AI Infrastructure-as-a-Service) в Северной Америке за счёт резервирования более тысячи ускорителей в составе выделенных кластеров NVIDIA HGX B300, развёрнутых в ИИ-облаке Nebius. Мощности в Nebius AI Cloud предназначены для партнёров и клиентов TD Synnex, и это, по словам компании, первая сделка такого рода.

Дистрибьютор отметил, что заблаговременное выделение GPU-мощностей помогает партнёрам преодолеть один из наиболее существенных барьеров на пути внедрения ИИ в корпоративной среде: непостоянный доступ к вычислениям. Партнёры смогут напрямую выделять зарезервированные мощности для рабочих нагрузок клиентов, ускоряя переход от экспериментов в области ИИ к продуктовым решениям.

Облачная платформа TD Synnex x Nebius AI Cloud соответствует эталонной архитектуре NVIDIA Enterprise Reference Architecture (Enterprise RA) и поддерживает непрерывные рабочие нагрузки обучения и инференса. Встроенные функции безопасности, изоляции и операционной надёжности обеспечивают готовую основу для партнёров, предоставляющих корпоративные решения в области ИИ. Благодаря партнёрской экосистеме TD Synnex, инфраструктура может быть объединена с ПО NVIDIA AI Enterprise и продуктами независимых поставщиков ПО (ISV) для предоставления комплексных, готовых к использованию в корпоративной среде решений на основе ИИ.

«Спрос на ИИ в корпоративной среде реален, но реализация застопоривается, когда инфраструктура не гарантирована», — говорит вице-президент по глобальному партнёрству Nebius. Как сообщил ресурсу CRN старший вице-президент по облачным технологиям, безопасности и ИИ в TD Synnex, сделка с Nebius вызвала такой большой интерес у партнёров по каналу продаж, что, по его мнению, первая партия инстансов «вероятно, будет раскуплена довольно быстро», и компания уже думает о будущем расширении.

В прошлом месяце было объявлено о стратегическом партнёрстве NVIDIA и Nebius, в рамках которого производитель чипов инвестирует в стартап $2 млрд для разработки и строительства ИИ ЦОД.

