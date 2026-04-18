Трейдинговая компания Jane Street закупит облачные ИИ-мощности CoreWeave на $6 млрд

Частная американская фирма Jane Street, специализирующаяся на количественном трейдинге (квантовой торговле), по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, заключила соглашение об использовании вычислительных мощностей ИИ-облака CoreWeave. Стоимость сделки составляет $6 млрд.

Количественный трейдинг — это метод торговли на финансовых рынках, основанный на математическом моделировании, статистическом анализе и обработке больших данных. Такой подход исключают эмоциональные и иррациональные решения. Для осуществления квантовой торговли требуются огромные вычислительные ресурсы, которые применяются в том числе для обучения сложных ИИ-моделей.

По условиям договора, CoreWeave предоставит компании Jane Street мощности в нескольких ЦОД. Речь идёт, в частности, об оборудовании NVIDIA Vera Rubin. Соглашение также предполагает $1 млрд инвестиций со стороны Jane Street в CoreWeave (в виде обыкновенных акций класса А по цене $109 за бумагу).

Информация о собственной сети дата-центров Jane Street не раскрывается. Но в настоящее время компания ищет инженеров в области ЦОД в Нью-Йорке и Чикаго (США), Лондоне (Великобритания), Гонконге, Сингапуре и Мумбаи (Индия). От соискателей требуется опыт развёртывания крупных GPU-кластеров «многомегаваттного класса».

Нужно отметить, что Jane Street участвовала в раунде финансирования CoreWeave на сумму $650 млн в 2024 году: тогда оператор ИИ-облака получил оценку на уровне $23 млрд. Кроме того, Jane Street вкладывает средства в другие перспективные компании, среди которых — стартап по разработке ИИ-чипов MatX, создатель малых модульных реакторов X-energy и др.

