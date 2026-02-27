Стартап MatX, намеренный конкурировать с NVIDIA, привлёк $500 млн инвестиций

Стартап MatX в сфере разработки ИИ-чипов, основанный бывшими сотрудниками Google, сообщил, что привлёк $500 млн в рамках раунда финансирования серии B для завершения разработки и быстрого масштабирования производства чипа для обучения больших языковых моделей (LLM), с выпуском готовой продукции менее чем за год.

Раунд возглавили Jane Street и Situational Awareness, инвестиционная фирма, основанная бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером (Leopold Aschenbrenner). Среди других инвесторов — Marvell Technology, венчурные фирмы NFDG и Spark Capital, а также соучредители Stripe Патрик и Джон Коллисон (Patrick, John Collison), Triatomic Capital, Harpoon Ventures, Андрей Карпати (Andrej Karpathy), Дваркеш Патель (Dwarkesh Patel) и т.д.

Компания отказалась раскрыть точную оценку, но заявила, как сообщает Bloomberg, что теперь её стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. Нынешний раунд финансирования состоялся более чем через год после раунда серии А, в котором было привлечено около $100 млн и который возглавила компания Spark Capital, сообщил TechCrunch. Тогда, в 2024 году, компания была оценена более чем в $300 млн.

«Мы разрабатываем LLM-чип, который обеспечивает гораздо более высокую пропускную способность, чем любой другой чип, и при этом достигает минимальной задержки. Мы называем его MatX One», — сообщила компания.

MatX One основан на разделяемом систолическом массиве, сочетая низкую задержку, характерную для SRAM-ориентированных разработок, с поддержкой длительных контекстов HBM. Компания отметила, что конструкция чипа, а также новый подход к численным вычислениям, обеспечивают более высокую пропускную способность при работе с LLM, чем любая ИИ-система на рынке. «Более высокая пропускная способность и меньшая задержка позволяют создавать более интеллектуальные и быстрые модели за ваши деньги, потраченные на подписку», — сообщила MatX.

Компания рассчитывает завершить разработку чипа в этом году и начать поставки в следующем. MatX планирует выпускать чип на мощностях TSMC. Новое финансирование призвано помочь компании зарезервировать производственные мощности и комплектующие, чтобы обеспечить быструю отгрузку после завершения разработки, сообщил соучредитель Майк Гюнтер (Mike Gunter). «Это позволяет нам конкурировать на равных с крупнейшими компаниями, поскольку они могут очень быстро масштабироваться, — сказал он. — Этот раунд ставит нас практически на один уровень с игроками, обладающими огромными финансовыми ресурсами».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: