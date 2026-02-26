AMD инвестирует в Nutanix $250 млн и создаст совместную платформу для агентного ИИ

AMD и Nutanix объявили о заключении соглашения о многолетнем стратегическом партнёрстве с целью разработки открытой инфраструктурной платформы для корпоративных приложений в области агентного ИИ, первая версия которой должна появиться к концу этого года.

В рамках соглашения AMD инвестирует $150 млн в обыкновенные акции Nutanix по цене $36,26/шт. и предоставит до $100 млн дополнительного финансирования для совместных инженерных и маркетинговых инициатив, а также сотрудничества в области выхода на рынок с целью ускорения внедрения совместной платформы агентного ИИ. Ожидается, что сделка по инвестиции в акционерный капитал будет завершена во II квартале 2026 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Совместно разработанная платформа агентного ИИ предназначена для обеспечения ускорения инференса на базе ускорителей Instinct и процессоров EPYC, HPC и оркестрации с использованием EPYC, а также унифицированного управления жизненным циклом с помощью Nutanix Enterprise AI, что позволит развёртывать открытые и коммерческие ИИ-модели без зависимости от вертикально интегрированных стеков ИИ. В рамках сделки Nutanix также интегрирует ПО AMD ROCm и Enterprise AI в свою облачную платформу Nutanix Cloud и платформу Nutanix Kubernetes, отметил ресурс SiliconANGLE.

В настоящее время Nutanix поддерживает только ускорители NVIDIA. Благодаря этой сделке Nutanix будет поддерживать и ускорители AMD, что, как ожидается, позволит AMD расширить круг клиентов. «Наша цель — предоставить клиентам выбор, — заявил глава Nutanix Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami) изданию The Register. — NVIDIA — лидер рынка, а AMD — ещё одна крупная компания, владеющая платформой».

О сделке было объявлено после того, как Nutanix сообщила о финансовых результатах за II квартал 2026 финансового года. Выручка компании выросла год к году на 10 % до $723 млн. Скорректированная прибыль на акцию составила 56¢. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков, ожидавших $710,35 млн выручки и 44¢ на акцию скорректированной прибыли. Высокие показатели были достигнуты благодаря росту клиентской базы: годовой доход от регулярных платежей по состоянию на конец января составил $2,36 млрд, что на 16 % больше, чем годом ранее.

Рамасвами сообщил, что за прошедший квартал компания заключила 1000 новых контрактов с клиентами, и большинство из них намерены перейти с VMware на Nutanix. Вместе с тем дефицит в цепочках поставок процессоров и комплектующих, включая память и накопители, привёл к тому, что компания снизила свой прогноз на весь год с $2,82–$2,86 млрд до $2,80–$2,84 млрд. После объявления о сделке AMD и Nutanix акции Nutanix выросли в цене на 15 %.

