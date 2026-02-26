Искусственный интеллект в образовании, сетевая безопасность и открытые технологии: «Базальт СПО» провела XXI ежегодную конференцию «СПО в высшей школе»

В Переславле-Залесском с 6 по 8 февраля 2026 года прошла ХXI конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе». Мероприятие объединило студентов, преподавателей и разработчиков из разных регионов России. Участники обсудили, как ИИ влияет на достоверную оценку знаний и какие решения позволят контролировать успеваемость учеников. Также на конференции представили новые форматы учебных материалов, продемонстрировали операционные системы для организации лабораторных работ и рассказали про комплексные решения, позволяющие незрячим специалистам осваивать ИТ-профессии.

Организаторами мероприятия выступили «Базальт СПО» и Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН).

«За три дня с докладами выступили преподаватели и студенты почти 20 вузов. Кто-то уже успешно применяет свободные программы в образовательных целях, кто-то участвует в разработке, а кто-то приехал перенять опыт. Участники обсудили значение свободного ПО для повышения качества образования и для преодоления технологической зависимости», — отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров компании «Базальт СПО.

Искусственный интеллект и образование — кто кого?

Георгий Курячий, преподаватель МГУ им М. В. Ломоносова, проанализировал влияние нейросетей на современный учебный процесс. По словам эксперта, за последние несколько лет ИИ‑системы достигли уровня, позволяющего успешно выполнять типовые учебные задания по широкому кругу дисциплин. Из-за этого снижается достоверность оценки знаний, искажается система отбора студентов, утрачиваются практические навыки.

Предлагаемые решения этих проблем неэффективны: они либо не достигают поставленных целей, либо требуют неоправданно много ресурсов. Часто предлагается признать пользу ИИ и разрешить студентам пользоваться этим инструментом. Но в этом случае они не обучаются базовым навыкам. По мнению эксперта, традиционные образовательные модели сталкиваются с системным кризисом и вопрос адаптации к новым реалиям остаётся открытым.

Далее обсуждение использования ИИ в учебном процессе перешло в формат круглого стола.

Старший преподаватель кафедры японской филологии ИСАА МГУ им М. В. Ломоносова Людмила Васильева рассказала, как студенты используют популярные онлайн-переводчики для выполнения заданий. Однако выдаваемый перевод содержит грамматические и стилистические ошибки, которые в дальнейшем ученики не редактируют. Для решения этой проблемы преподаватель задавала устные вопросы, чтобы удостовериться в переводческих навыках студентов. По её мнению, студенты обращаются к ИИ из‑за высокой учебной нагрузки и стремления всё успеть. В завершение своего выступления Людмила Васильева отметила, что нужно приспосабливаться к наличию ИИ и учиться им правильно пользоваться.

Ряд участников обсуждения считают, что в сегодняшних условиях выявить реальные знания студентов могут устные экзамены и живое общение.

Операционные системы для учёбы: атомарные, минимальные и переносные

В рамках проекта ALT Atomic Семён Фомченков, разработчик «Базальт СПО» и активный участник сообщества ALT Gnome, продемонстрировал Atomic Package Manager. Это инструмент для управления состоянием системы через декларативное описание её состава. Можно создавать профили операционных систем для разных ролей, например, для рабочей станции или сервера. Для учебных целей удобно сформировать стандартизированные образы. В них студенты могут экспериментировать с ОС. При необходимости система быстро откатывается до начального состояния.

Артём Осипчук, студент МГУ им. М.В. Ломоносова, поделился опытом использования специализированных образов операционной системы «Альт» для лабораторных работ по сетевым протоколам. При помощи инструмента mkimage-profiles на кафедре вычислительной математики и кибернетики были собраны минимальные образы (JeOS) с точно заданным набором пакетов, сервисов и настроек. Их используют, чтобы быстро разворачивать и клонировать виртуальные машины для моделирования сетевых топологий. Образы легко адаптируются и обновляются, что упрощает обучение студентов сетевым протоколам. В перспективе планируется создать сервис для автоматической настройки целых сетевых лабораторий на основе этих образов.

Никита Шалаев, доцент СЗИУ РАНХиГС, рассказал про дистрибутив Linux — MiniOS. Он предназначен для быстрого развёртывания произвольного количества однотипных сред на рабочих местах, в учебных заведениях и на мероприятиях. MiniOS запускается с флешки по принципу LiveCD — «живой системы» и сохраняет изменения на загрузочном носителе.

Презентации в браузере и «бесконечный свиток» — альтернативные формы учебных материалов

Василий Меленчук, старший преподаватель БрГТУ, представил набор инструментов для создания HTML‑презентаций. Для написания контента в формате AsciiDoc применяется фреймворк reveal.js для интерактивного отображения презентаций в браузере. Чтобы запустить локальный веб-сервер, конвертацию и экспорт HTML‑файлов, использовалось расширение для Visual Studio Code — AsciiDoc Presentations. Решение уже применяется для подготовки лекционных материалов по ИТ‑дисциплинам.

Стас Фомин, преподаватель МФТИ, представил инструмент для создания инфографических конспектов — компактной и визуально насыщенной альтернативы статьям, книгам и презентациям. Проект содержит Markdown-редактор, расширения к code-server/code-oss/vscode и CSS-стили. Конспект преобразовывается в «майндмаппер на бесконечном свитке». Он вытягивается по вертикали для последовательного рассказа, а содержание темы уходит в горизонтальные ответвления. С помощью расширения «Freeze Markdown» можно преобразовать конспект в HTML-файл.

Эксперт использовал решение для преподавания студентам, командной работы с IT-специалистами и подготовки докладов и видеороликов.

Построение сетей и защита от киберугроз

Степан Мальчевский, студент МГУ им. М.В. Ломоносова, разработал серию лабораторных работ по изучению сетевых протоколов на базе виртуальных машин Linux в среде VirtualBox. При помощи инструмента mkimage-profiles был создан специализированный образ виртуальной машины без графической среды и с минимальным набором пакетов. На нём в среде VirtualBox реализованы лабораторные занятия по темам: VLAN, STP, статическая и динамическая маршрутизация (RIP, OSPF), фильтрация трафика, туннелирование и VPN. При этом студенты осваивают логику технологий, а не особенности конкретного ПО.

Максим Зайка, студент Донецкого государственного университета, представил опыт использования эмулятора GNS3 для моделирования конфигурации сети и обучения основам сетевой безопасности. В рамках проекта была создана модель школьной локальной сети на маршрутизаторах Cisco. На этой модели можно изучать работу сетевых протоколов, тестировать варианты атак на сеть и отрабатывать методы защиты от киберугроз.

Мобильные приложения для растениеводства и бизнеса

Дарья Морель, студент НИУ ВШЭ, представила мобильное приложение для удалённого управления системой гидропонного выращивания HotbedAgroControl. Пользователь может:

следить за показателями системы;

просматривать историю изменений и журнал событий с фильтрацией по показателю и дате;

настраивать параметры датчиков.

Планируется интегрировать в приложение искусственный интеллект, который будет давать рекомендации по выращиванию растений.

Алиса Киселева, студентка НИУ МИЭТ, представила механизм настраиваемых уведомлений в мобильном приложении для управления бизнес-процессами RunaWFE. Также она рассказала про мобильный клиент RunaWFE Free для ОС ALT Mobile.

Как пробудить интерес к разработке и экспериментам

Образовательный проект «Национальная киберфизическая платформа» направлен на обучение школьников программированию, электронике и созданию умных автономных устройств. О его работе рассказал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев. Для обучения используется визуальный язык программирования (ПРИМС) который позволяет:

начинать с игрового программирования, постепенно переходя к профессиональным инструментам;

смещать акцент с написания кода на моделирование и проектирование алгоритмов;

генерировать код для разных аппаратно‑программных платформ на основе диаграмм.

Такой метод обучения применяется в технологических кружках и на олимпиадах.

Платформа Arduino помогает создать измерительные приборы для мониторинга окружающей среды. Александр Чернышов, доцент Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, рассказал про систему, которая используется на кафедре прикладной математики, информатики и вычислительной техники. В основе платформы лежит среда разработки микроконтроллеров Arduino IDE. С её помощью разработаны приборы, выполняющие измерения: атмосферного давления, влажности и температуры воздуха, уровня углекислого газа и т. д. Создан общедоступный сервер, где накапливается информация о проведённых измерениях и настройках приборов. Это позволило фиксировать результаты и передавать опыт следующим поколениям студентов.

Александр Речицкий, преподаватель Computer Science, представил методику «Install Fest» для обучения основам системного тестирования с использованием ReactOS. Это свободная операционная система с открытым исходным кодом, архитектурно близкая к Windows. Студенты могут установить ОС на ПК через сетевую PXE‑загрузку с преподавательского сервера. В ходе «Install Fest» студенты фиксируют проблемы (отсутствие поддержки оборудования, ошибки драйверов, сбои), анализируют их причины, работают с документацией и ищут решения. Такая методика позволяет совместить теорию и практику и сформировать навыки работы с открытыми инженерными знаниями и сообществом Open Source.

Комплексные решения для автоматизации, компьютерной графики и цифровой доступности

Алексей Драгунов, директор ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий», представил решение для автоматизации обмена данными между разрозненными информационными системами школ. Образовательным организациям необходимо одновременно работать с множеством веб-сервисов: госпаблики ВК, сайты, каналы в мессенджере MAX, электронные журналы. Ручная синхронизация данных между ними отнимает много времени и ресурсов. В качестве решения используются: инструмент для автоматизации действий в веб‑браузерах Selenium, библиотека для управления браузером WebDriver и Python‑скрипт. Эта технология позволяет:

исключить дублирование информации на сайтах и в соцсетях;

автоматизировать сбор контента для дайджестов;

организовать взаимодействие с платформой обратной связи.

Павел Жданович, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета, поделился опытом внедрения языка программирования Asymptote в образовательный процесс вуза. Решение позволяет генерировать векторные изображения (в том числе 3D и анимации) через код. Особенности Asymptote:

интегрируется с LaTeX для вёрстки научных документов;

поддерживает функциональный стиль программирования, близкий к математическим операциям;

компилирует код в EPS или HTML+WebGL без графического интерфейса;

работает на слабых машинах.

Проект используется для построения чертежей и визуализации задач, освоения генерации кода и компьютерной графики.

Программист Алексей Фитисов представил комплекс отечественных цифровых решений, которые позволяют незрячим пользователям полноценно обучаться и работать в ИТ-сфере. В него входят:

операционная система «Альт Рабочая станция» со встроенной программой для чтения текста с экрана Orca;

нейросеть GigaChat. Она распознаёт текст на изображениях и копирует его в формат TeХ, в доступную для незрячих форму;

программа Speech-ru для управления экранным доступом Orca, а также настройки синтеза речи: выбора языка и голоса;

веб-сервис «Данные в данные» для конвертации файлов, адаптированный для незрячих и слабовидящих пользователей.

Представленный комплекс отечественных технологий формирует практическую основу для IT-образования и трудоустройства незрячих специалистов в России. Докладчик сам является незрячим и работает разработчиком в «Базальт СПО».

Павел Митрофанов, студент МИФИ, рассказал про применение нейросетей для обработки аудио в реальном времени. Он разработал StudioFx — прототип системы, которая в реальном времени подавляет шумы, распознаёт речь и классифицирует звуковые команды. Проект содержит:

PipeWire для работы с аудио- и видеопотоками;

GStreamer — фреймворк для обработки аудио- и видеопотоков;

RNNoise — нейронную сеть для удаления фонового шума из аудиозаписей в реальном времени.

PipeWire захватывает звук с микрофона и передает данные в Gstreamer. Далее аудиопоток передается в RNNoise для обработки данных в реальном времени. Чтобы избежать задержек и сбоев, использовались кольцевые буферы для захвата звука, очереди без блокировок и группировка кадров.

Проект ещё в разработке, но в планах сделать StudioFx доступным на всех платформах.

На стендах показали VR-игры на Linux и решения для образования

В перерывах между докладами участники могли поиграть в VR-игры через PortProton, увидеть ALT Mobile на нескольких портативных устройствах и телефонах, ознакомиться с решением ALT Atomic и с обновлённой версией ОС «Альт Рабочая станция» с графической оболочкой GNOME.

Были представлены стенды с операционной системой для образовательных организаций ОС «Альт Образование». На стенде «Альт Академии» участникам рассказали о курсах и сертификации специалистов в области сетевого и системного администрирования.

«Р7-Офис» продемонстрировали функции офисных пакетов, а на стенде RunaWFE можно было подробнее ознакомиться с мобильной версией приложения для управления бизнес-процессами.

Запись трансляции конференции доступна на канале «Базальт СПО».

