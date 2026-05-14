Базирующаяся в Нидерландах компания Nebius отчиталась о финансовых результатах I квартала 2026 года, параллельно объявив о проектах ускоренного строительства ИИ-инфраструктуры на основе гигаваттных ИИ-фабрик, масштабных кластерах ускорителей и вертикальной интегрированной платформы для инференса.

В отчёте компании упоминается, что она уже имеет более 3,5 ГВт законтрактованных мощностей, к концу 2026 года этот показатель должен вырасти до более 4 ГВт. Дополнительно компания объявила о строительстве нового ИИ-кампуса мощностью 1,2 ГВт в Пенсильвании. Он станет дополнением ранее анонсированного объекта аналогичного масштаба в Индепенденсе (Independence, штат Миссури).

Теперь более 75 % контрактной мощности Nebius приходится на собственную инфраструктуру, это отражает стремление к долгосрочному контролю энергоснабжения, земельных активов и операций ИИ ЦОД. Также Nebius раскрыла планы строительства ИИ-фабрики в Финляндии мощностью 310 МВт. Утверждается, что это один из крупнейших специализированных ИИ-объектов в Евросоюзе. Дополнительно объявлено новое расширение колокейшн-мощностей в Испании.

На стадии активного строительства находятся ИИ-фабрики в Миссури и Алабаме, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Всего принадлежащие компании мощности ИИ-фабрик оцениваются приблизительно в 3 ГВт на пяти площадках. Nebius продолжает реализовать модель «полностекового» облачного ИИ-провайдера, занимающегося ИИ-инфраструктурой, обучением моделей, инференсом, окрестрацией и агентными ИИ-сервисами.

В отчётном квартале компания расширила программное портфолио благодаря сделкам с Tavily, Eigen AI и Clarifai. Также она укрепила взаимодействие с NVIDIA в сфере оптимизации инференса и архитектуры ИИ-фабрик. Ожидается, что к концу текущего года в эксплуатацию введут 0,8–1 ГВт подключённых мощностей, во II полугодии начнут развёртывать системы NVIDIA Vera Rubin NVL72 в ЦОД США и EMEA.

В целом в I квартале выручка составила $399 млн (+684 % г/г), выручка облачного ИИ-бизнеса — $389,7 млн (+841 % г/г). Годовая регулярная выручка по подпискам и долгосрочным контрактам (ARR) на конец квартала составила $1,92 млрд, скорректированная EBITDA — $129,5 млн, рентабельность по EBITDA облачного ИИ-бизнеса — 45 %. В минувшем квартале капитальные затраты составили порядка $2,5 млрд, запас наличности — $9,3 млрд. Стратегические инвестиции NVIDIA в компанию составили $2 млрд.

По словам главы компании Аркадия Воложа, строительство ведётся не только для удовлетворения текущих потребностей рынка, но и для будущего развития ИИ-индустрии. По мнению экспертов, компания всё активнее преобразуется из облачного стартапа, предоставляющего ИИ-ускорители, в вертикально интегрированного оператора ИИ-инфраструктуры, под контролем которого будут энергетика, земли, ИИ-фабрики и инференс-платформы, причём ставка делается на собственные гигаваттные кампусы с закреплением доступа к ключевым ресурсам для них до того, как ограничения доступа к ним усилятся.

