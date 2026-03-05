National Grid и Emerald AI успешно умерили энергетические аппетиты британского ИИ ЦОД Nebius

Ведущий оператор электросетей Великобритании National Grid провёл первое в стране испытание «гибкой» системы электроснабжения дата-центров при участии Nebius и с использованием ИИ-системы управления нагрузками и питанием Emerald AI. По данным Computer Weekly, эксперимент проходил с использованием кластера из 96 ускорителей NVIDIA Blackwell Ultra.

В декабре 2025 года в течение пяти дней были проведены более 200 симуляций «сетевых событий» для проверки способности ПО Emerald динамически оптимизировать энергопотребление дата-центра. Платформа Emerald AI смогла подогнать энергопотребление к заданному уровню, сократить спрос на энергию до −40 % и сохранить исполнение критических нагрузок в нормальном режиме.

Система успешно реагировала на скачки спроса в энергосети в перерывах во время футбольных матчей, справилась с запросом на понижение энергопотребления продолжительностью до 10 часов и отработала резкое снижение потребление (30 %) — всё для сохранения стабильности работы энергосети. По оценкам исследователей, при таком подходе ИИ ЦОД по запросу могут «высвобождать» для энергосети до 2 ГВт. Если дата-центры перестанут быть просто крупными потребителями энергии и будут «вовлечены» в работу энергосети, это позволит лучше использовать существующую инфраструктуру и поддержит подключение к сети различных источников.

По словам National Grid Partners, большинство энергосистем используют, вероятно, 30 % от имеющейся мощности в течение года, а пиковые нагрузки случаются довольно редко. Если присоединённые объекты могут быстро и контролируемо снижать энергопотребление по запросу энергосети, сетевому оператору не нужно будет наращивать мощности.

По словам Emerald AI, эксперимент показал способность ИИ-оборудования ЦОД Nebius гибко регулировать энергопотребление в любой момент времени. Даже после получения сигнала среди ночи удалось за 30 с снизить энергопотребление более чем на треть. Система отлично подходит при питании от источников возобновляемой энергии. Например, когда ветра мало в течение восьми часов, дата-центр может снизить потребление, на 100 % сохрание питание критически важных вычислительных нагрузок.

По словам Emerald AI, есть три основных способа добиться «гибкости» энергопотребления для ИИ-задач. Во-первых, можно замедлить некоторые процессы или приостановить их. Напрмиер, тонкую настройку модели обычно можно отложить на час. Во-вторых, можно перемещать рабочие нагрузки. Так, компания уже протестировала перенос генерации ответа ИИ из одного ЦОД Oracle в другой, что вызвало не такую критичную для данной нагрузки задержку примерно в 10 мс. На самом деле гиперскейлеры, включая Google и Microsoft, уже давно используют перемещение нагрузок между регионами, хотя и не с такой скоростью и с другими целями.

В-третьих, можно организовать мониторинг работы ЦОД. В этом случае Emerald AI управляет рабочими нагрузками с помощью ИИ, расставляя для них приоритеты. Это оптимальный способ обеспечить энергосистеме необходимые ресурсы, при этом сохраняя для пользователя целостность рабочих нагрузок, говорит компания.

