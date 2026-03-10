ИИ-неооблако Nscale привлекло ещё $2 млрд

Занимающаяся строительством ИИ-фабрик компания Nscale — ключевой элемент стратегии развития ИИ британских властей — объявила о привлечении $2 млрд в ходе раунда финансирования серии C, сообщает Computer Weekly. В итоге за период чуть более года объём финансирования бизнеса превысит $4,9 млрд, новый раунд довёл оценку капитализации компании приблизительно до $14,6 млрд.

Во многом такие оценки основаны на планах строительства Nscale дата-центров общей мощностью более 1,3 ГВт. Также компания сообщила о контрактах на поставку 200 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 и сделках о предоставлении мощностей компании Microsoft на $23 млрд на многих из планируемых площадок.

В 2025 году Nscale объявила о готовности вложить $2,5 млрд в дата-центры Великобритании до 2028 года. Речь идёт как о стационарных объектах, так и о модульных ЦОД. В середине 2024 года Nscale приобрела провайдера модульных ЦОД — Kontena. Такие дата-центры позволяют использовать предварительно изготовленные готовые решения, поставку которых можно организовать за считанные месяцы вместо двух-трёх лет для капитальных построек.

Ключевой проект — кампус в Лоутоне (Loughton, Эссекс) мощностью от 50 МВт с возможностью расширения до 90 МВт; он считается крупнейшим ИИ ЦОД в Великобритании и предусматривает использование 23 тыс. NVIDIA GB300. Запуск планируется в IV квартале 2026 года. Площадка сочетает модульную конструкцию для быстрого развёртывания со «стационарными» мощностями, которые будут доступны несколько позднее.

Дополнительно Nscale строит ЦОД в Гломфьорде (Glomfjord) в Норвегии, где уже имеются модульные мощности на 30 МВт, а также планируется построить ещё 60 МВт с питанием от ГЭС. В Норвегии также имеется проект Stargate Norway: к начальным 230 МВт планируется добавить инфраструктуру ещё на 290 МВт в рамках проекта, реализуемого совместно с OpenAI и Aker ASA. В Барстоу (Barstow, Техас) на арендованных мощностях для Microsoft будет развёрнуто 104 тыс. ИИ-ускорителей в рамках проекта мощностью 234 МВт. Проект должны ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года; позже его планируется масштабировать до 1,2 ГВт.

В Синише (Sines, Португалия) изначально планируется развернуть 12,6 тыс. ускорителей NVIDIA GB300, мощность составит около 20 МВт; для охлаждения оборудования планируется использовать морскую воду. Наконец, в Кеблавике (Keflavík, Исландия) в 2026 году планируется развернуть порядка 4,6 тыс. ускорителей NVIDIA с энергопотреблением около 15 МВт, обеспечиваемым геотермальными источниками и ГЭС. Также Nscale имеет свободные мощности ЦОД в арендованных объектах на двух дополнительных площадках в Норвегии, а также в Северной Каролине и др.

Nscale зарегистрирована в Великобритании. Лидерами нового раунда финансирования являются норвежская инвестиционная Aker ASA и американский инвестиционный фонд 8090 Industries. В числе других инвесторов — Dell, Lenovo, Nokia и NVIDIA. Компания позиционирует себя как единственного поставщика комплексной инфраструктуры для современного ИИ, а также упоминается в правительственных пресс-релизах, посвящённых сотрудничеству с OpenAI для создания суверенных вычислительных ИИ-мощностей и участию в проекте строительства ЦОД в Лоутоне.

Одновременно с привлечением новых средств объявлено о назначении одного из известнейших британских политиков — бывшего вице-премьера Ника Клегга (Nick Clegg) — членом совета директоров. Параллельно Клегг числится партнёром инвестиционной компании Hiro Capital. Также он занимал должность президента по глобальным вопросам в Meta✴. Дополнительно в совет директоров вошли бывший операционный директор (COO) Meta✴ Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) и бывший президент Yahoo Сьюзан Декер (Susan Decker).

