Samsung Heavy Industries займётся строительством плавучих ЦОД совместно с американской Mousterian Corporation

Один из крупнейших в мире судостроителей — южнокорейская Samsung Heavy Industries подписала меморандум с американским девелопером береговой цифровой инфраструктуры Mousterian Corporation (M3) о создании плавучих ЦОД (FDC) гиперскейл-класса для удовлетворения спроса ИИ-вычисления, сообщает Converge! Digest. Особенно потенциальным партнёрам интересны регионы с ограниченными земельными ресурсами и проблемами с подключением к местными электросетям. По словам Mousterian Corporation, привлечение к проекту Samsung Heavy Industries подтверждает институциональную жизнеспособность FDC как явления.

В рамках нового партнёрства M3 возглавит подбор участков, строительство, взаимодействие с потенциальными арендаторами и привлечение капитала, а Samsung Heavy Industries обеспечит компетенции в области морского инжиниринга, изготовления различных конструкций и крупнотоннажного судостроения. Компании намерены заняться внедрением плавучих ЦОД в различных юрисдикциях с использованием промышленных методов морского строительства. Это позволит ускорить сроки развёртывания инфраструктуры в сравнении с традиционными наземными дата-центрами.

Концепция плавучих ЦОД ориентирована на размещение вычислительной инфраструктуры рядом с действующими электростанциями, в том числе в локациях с недоиспользуемыми, невостребованными мощностями. Реализация проекта позволяет обойти традиционные ограничения, связанные с энергоснабжением, а также получением разрешений на застройку. Таким образом партнёры стремятся ускорить создание ИИ-инфраструктуры гигаваттного масштаба с применением морских систем для эффективного охлаждения и модульного масштабирования. Кроме того, упоминалось и совместное создание плавучих малых модульных реакторов (SMR).

По мнению Converge!, жизнеспособность таких проектов во многом зависит от особенностей реализации и экономической целесообразности той или иной площадки. Близкое расположение от прибрежных электростанций, терминалов СПГ и морских энергетических установок упростит получение питания и ускорит развёртывание. Охлаждение забортной водой позволит эффективно отводить тепло от высокоплотных кластеров. Кроме того, изготовление на верфях обеспечивает повторяемую, модульную модель производства, при эффективном масштабировании способную оптимизировать сроки строительства и предсказуемость затрат.

Тем не менее экономическая целесообразность носит скорее ситуативный характер. Морские и прибрежные проекты требуют более высоких капитальных затрат, связанных с проектированием морского оборудования, системами швартовки, защитой от коррозии и специализированным техническим обслуживанием. Из-за специфики логистики, нехватки рабочих руки и более суровых условий работы могут вырасти и эксплуатационные расходы. Финансирование также может усложниться, поскольку плавучие ЦОД представляют собой гибриды морской инфраструктуры и цифровых активов, что требует от кредиторов и страховых компаний разработки новых систем оценки рисков.

Для успеха модели решающую роль играет стратегия энергоэффективности и энергоснабжения. Тем не менее, кабельные системы для таких ЦОД будут довольно сложны и дороги, это касается и ВОЛС. Поэтому проекты FDC, вероятно, останутся нишевым, но ценным вариантом, особенно для тех регионов, где энергия вблизи воды имеется в изобилии, а вот земли не хватает. К таковым относится, например, Сингапур и окрестности. В Японии тоже есть несколько аналогичных проектов, сразу два от Mitsui и ещё один от NYK Line. Часть проектов опирается на питание не с берега, а с плавающих электростанций.

Морские проекты, связанные с цифровой инфраструктурой — не редкость. Так, Samsung подписала с OpenAI письмо о намерениях, предусматривавшее, в числе прочего, и совместную разработку плавучих ЦОД, а Aikido объединила морские ветряки с модульными дата-центрами. Впрочем, не все проекты заканчиваются успешно. Так, один из пионеров плавучих ЦОД Nautilus в итоге выставила на продажу свой дата-центр и переключилась на инфраструктурные решения для наземных ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: