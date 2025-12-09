Великобритания и Норвегия защитят подводные кабели от недругов с помощью ИИ и автономных кораблей

Власти Великобритании заявили о намерении усилить защиту подводных кабелей, использовав подводные автономные суда. Помимо этого, в организации «обороны» будут участвовать корабли ВМС и самолёты, сообщает The Register. Программа Министерства обороны Великобритании «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) связывается с якобы возросшей активностью иностранных судов, включая российский исследовательский корабль «Янтарь». По словам главы Министерства обороны Джона Хили (John Healey), тот занимался составлением карт подводной кабельной инфраструктуры Соединённого Королевства.

В своём заявлении Хили подчеркнул, что «Атлантический бастион» — проект будущего ВМС Великобритании. Программа сочетает новейшие технологии автономных систем и ИИ с боевыми кораблями и самолётами мирового класса. Сообщается, что недавний аудит сил обороны Великобритании показал необходимость устранения уязвимостей на море. Отмечена и модернизация вооружённых сил противников, в ответ на которую формируется революционная подводная сеть, от Срединно-Атлантического хребта до Норвежского моря. Она будет «более автономной, более устойчивой, более смертоносной» — и что немаловажно, построенной именно британцами, говорит Хили. В её реализации примут участие американская Anduril и немецкая Helsing, специализирующиеся на автономных оборонных комплексах, а также британская BAE Systems.

В мае британские военные опубликовали информацию о закупках на сумму £24 млн в рамках инициативы «Атлантическая сеть» — подрядчики будут владеть и управлять системами с небольшими экипажами, автономными или же дистанционно управляемыми. Они будут предоставлять Королевским ВМС акустические данные, подвергнутые анализу с помощью ИИ.

Великобритания чрезвычайно зависима от подводных кабелей. Недавний парламентский отчёт показал, что страна располагает 64 кабелями подобного типа. При этом ¾ трансатлантического трафика проходят всего по двум кабелям, посадочные станции для которых расположены в Бьюд (Bude, графство Корнуолл). По данным военных, хотя национальная связь «не подвергается непосредственной опасности», необходимо быть готовым к тому, что кабели могут оказаться под угрозой при тех или иных обстоятельствах.

Как сообщает Datacenter Dynamics, Великобритания таже подписала с Норвегией соглашение о совместной защите подводных кабелей и иных объектов от ВМС недружественных государств. Предполагается, что в Северной Атлантике будут действовать 13 военных судов. Утверждается, что за последние пару лет активность зарубежных ВМС в районе британских территориальных воды выросла на 30 %. Новые судат будут патрулировать британские и норвежские территориальных водах, а также плавать вблизи Исландии и Гренландии. В сентябре сообщалось, что Великобритания поставит ВМС Норвегии не менее пяти новых кораблей общей стоимостью £10 млрд ($13 млрд).

Сотрудничество предусматриает круглогодичное обучение британцев в Норвегии, приём на вооружение передовых норвежских систем, совместная разработка оружия и участие в совместных учениях. Также Великобритания присоединится к норвежской программе разработки «материнских» кораблей для беспилотной охоты на мины и подводных боевых систем. Великобритания и Норвегия возглавят внедрение НАТО подобных решений на Крайнем Севере. Летом 2025 года НАТО анонсировала программу Baltic Sentry по защите подводных кабелей на Балтике, в которой задействуют корабли, самолёты, беспилотники и пр.

