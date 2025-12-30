Нигерия ведёт с Google переговоры о прокладке нового подводного интернет-кабеля

Нигерия и Google ведут активные переговоры о прокладке нового подводного кабеля. Предполагается, что это поможет укрепить «цифровую устойчивость» страны, находящейся на западе Африки, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного нигерийского чиновника. В Google подтвердили, что переговоры действительно находятся на «продвинутой» стадии. В сентябре 2025 года Google сообщала о намерении создать четыре новых инфраструктурных центра в Африке для подключения новейших ВОЛС.

Национальное агентство информационных технологий (National Information Technology Development Agency) страны заявляет, что Нигерия намерена расширить существующие подводные каналы связи. В агентстве назвали зависимость Нигерии от кабелей, проложенных по одному и тому же маршруту, «единой точкой отказа». В агентстве отмечают, что Нигерия ведёт переговоры не только с Google, но и с другими техногигантами. Помимо развития систем связи, страна стремится развивать цифровую инфраструктуру для улучшения доступа к надёжным облачным сервисам и вычислительным мощностям.

Африка не раз страдала от серии интернет-сбоев из-за повреждения подводных кабелей. При этом на континенте рекордными темпами растёт численность населения и увеличивается потребность в улучшении доступа к передовым технологиям, в том числе ИИ. Власти страны надеются, что инвестиции помогут превратить Нигерию в региональный цифровой хаб.

Как сообщает отраслевой техноблог Subsea Cables & Internet Infrastructure, с некоторых пор стало очевидно, что кабельные сети 2Africa и Equiano недостаточно эффективны, чтобы соответствовать росту африканского интернет-трафика. Во-первых, у Equiano не очень много посадочных станций: только в Того, Нигерии, Намибии и Южной Африке. Во-вторых, 2Africa обеспечивает пропускную способность только 180 Тбит/с, при этом обслуживая 17 африканских государств. Более того, кабельная система обслуживает и ближневосточные страны, Пакистан и Индию.

Пока нет достоверных данных, где именно будет проложен новый кабельный маршрут. По некоторым сведениям, речь может идти о прямой «цифровой магистрали», связывающей интернет-хаб в Атланте или Эшберне (крупнейший дата-центр Equinix) с Лагосом (Нигерия). Не исключено и строительство прямой магистрали, связывающей Нигерию и Францию или Испанию.

