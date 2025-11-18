Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане

Компания Google анонсировала прокладку подводного кабеля Dhivaru соединяющего Мальдивы, Остров Рождества и Оман. Инвестиции стали развитием инициативы Australia Connect и помогут расширить охват, повысить надёжность и устойчивость связи в регионе. Примечательно, что Google буквально на днях сообщала о намерении построить на Острове Рождества ИИ ЦОД для военных. Утверждается, что внедрение передовых сервисов вроде Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) и Vertex AI требует надёжного интернет-соединения, поэтому новые цифровые магистрали чрезвычайно важны для пользователей.

Дополнительно Google будет вкладывать средства в создание телеком-хабов на Мальдивах и Острове Рождества — они идеально подойдут для улучшения связи в Африке, на Ближнем Востоке, Южной Азии и Океании. Телеком-хабы стали для компании объектами стратегических инвестиций, призванных развить региональную связь и ускорить предоставление услуг нового поколения с помощью кабельной коммутации, кеширования контента и колокейшн-возможностей в ЦОД гиперскейлера для местных операторов и компаний.

На Мальдивах подчёркивают, что решение Google инвестировать в местную инфраструктуру — «мощный сигнал доверия» к инвестиционной среде страны. Представители телеком-оператора Ooredoo Maldives отметили, что рады сотрудничать с Google в обеспечении новой волны цифровой трансформации. В проекте участвует и другой местный оператор — Dhiraagu.

В компании отметили, что тщательно выбирают местоположение хабов для того, чтобы информация проходила минимальный путь перед коммутацией. Такие хабы также позволяют автоматически перенаправлять трафик между несколькими кабелями, например — в случае сбоя в работе одного из них, что минимизирует время простоя для сервисов и пользователей всего региона. В частности, Остров Рождества (Кристмас) будет связан с Австралией сразу двумя кабелями, один из которых (Bosun) построит Google.

Говоря о кабелях, Google утверждает, что те очень энергоэффективны. В результате даже при поддержке нескольких кабелей, хранилища контента и размещения чужого оборудования, телеком-хаб Google потребляет значительно меньше энергии, чем обычный ЦОД. В первую очередь такие хабы ориентированы на сетевые возможности и локальное хранение данных, а не на ИИ, облачные нагрузки и др. Дополнительно Google стимулирует местные инициативы по развитию возобновляемой энергетики.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: