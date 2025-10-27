Монголия рассчитывает привлечь инвестиции в развитие ЦОД

Власти Монголии надеются привлечь в страну операторов и застройщиков ЦОД. По словам главы Фонда национального благосостояния Монголии им. Чингисхана Темуулен Баяраа (Temuulen Bayaraa), страна располагает огромной территорией и очень благоприятным климатом для размещения ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. В интервью CNBC глава фонда добавила, что в стране уже работают над созданием специальных экономических зон для размещения дата-центров.

Фонд национального благосостояния, основанный в 2024 году, имеет в резерве на $1,4 млрд и намерен привлечь инвесторов доступом к «чистой» энергии. Структура управляется государственной холдинговой компанией Erdenes Mongol, которой принадлежит часть горнодобывающих активов страны. К особым экономическим зонам относится проект «умного» города Хунну (Hunnu City) в 50 км от Улан-Батора. Город должен занять площадь 31 тыс. га, запитан он будет от геотермальных электростанций.

В целом рынок дата-центров в Монголии пока очень мал. По данным Data Center Map, в Монголии имеется всего два дата-центра, причём оба в Улан-Баторе: правительственный ЦОД и ЦОД местной телеком-компании Unitel. По статистике Uptime Institute, в стране пять ЦОД, имеющих сертификат Tier II: по два принадлежат XacBank и Khan Bank, f один — Банку Монголии. Все пять находятся в районе Улан-Батора. О наличии собственных ЦОД также говорят S Systems (Shunkhlai Group) и Mobinet (Newcomm Group). Строительством дата-центров занимается и монгольская IT-компания CT Group JSC.

Впрочем, привлекательность монгольских территорий для инвесторов, желающих строить дата-центры — под вопросом. В соседнем регионе Внутренняя Монголия (Китай) наспех построенные избыточные мощности ЦОД так и остались невостребованными. Дело в том, что заказчики из густонаселённых восточных районов предпочитают использовать новые кампусы на западе исключительно для хранения, но не обработки данных. Этому мешают высокая задержка доступа, а также дороговизна каналов связи.

