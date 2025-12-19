Amazon купила за €225 млн заброшенную британскую угольную электростанцию Didcot A, чтобы переделать её в дата-центр

Deutsche Bank сообщил о сделке немецкой RWE AG (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) с Amazon. Гиперскейлер приобрёл у энергокомпании неработающую угольную электростанцию Didcot A в Великобритании, сообщает Bloomberg. Как заявили в Deutsche Bank AG, в будущем RWE может хорошо заработать на подобных сделках.

В ноябре RWE объявила, что выручила €225 млн ($265 млн) от продажи простаивающего в Великобритании крупного энергетического объекта, но имя покупателя не раскрыла. В Deutsche Bank также не пожелали сообщать, откуда получили информацию. Угольно-нефтяная электростанция Didcot A мощностью 1,44 ГВт заработала в 1970 году, но была фактически разобрана в 2014–2020 гг.

Год назад стало известно, что оператор ЦОД CloudHQ намерен построить в интересах AWS 84-МВт кампус за £1,9 млрд ($2,48 млрд), расположенный по соседству с электростанцией Didcot. Разрешение на строительство кампуса общей площадью до 55 тыс. м2 было получено ещё в 2021 году. Впрочем, тогда AWS действовала под «псевдонимом» Willow Developments LLC. Сейчас речь идёт о сносе существующего строения и прочих конструкций на площадке, очистка площадки и постройка одного здания ЦОД. Окончательно решение по проекту должно быть принято в марте 2026 года.

Также Amazon подала заявку на получение разрешения на строительство кампуса ЦОД в Ивере (Iver, Баингемшир) на территории распределительного центра Ridgeway Distribution Centre в октябре 2025 года. Пока компания имеет в Великобритании облачный регион в рауоне Бристоля (хотя называется он London), запущенный в 2016 году. Он связан с другими проектами — в Бедфордшире, Мидлсексе, Уилтшире и Беркшире.

Акции RWE почти достигли максимума стоимости, зарегистрированного 14 лет назад, поскольку эксперты рынка и инвесторы ожидают больше сделок такого рода. В ходе финансового отчёта RWE объявила, что уже работает над десятком аналогичных сделок в Великобритании, Германии и Нидерландах. Операторам дата-центров в последнее время всё интереснее подобные объекты и даже действующие электростанции, поскольку так проще масштабировать свою деятельность с ростом спроса на вычисления. Дополнительным преимуществом является то, что даже заброшенные площадки нередко по-прежнему подключены к электросетям, так что тратиться на присоединение или постройку энергетической инфраструктуры не надо.

По расчётам экспертов Deutsche Bank, каждая из планируемых новых сделок RWE составит 200 МВт, это возможность для компании получить €1,6 млрд, если опираться на характер сделки с Amazon. К 2030 году RWE, возможно, заключит соглашения на €900 млн. В 2024 году RWE уже продала Microsoft земельный участок в районе добычи бурого угля в Рейнской области, сумма не раскрывается. Там IT-гигант намерен построить крупный дата-центр.

Сектор бывших и действующих энергообъектов осваивают и другие компании. В США изучается возможность строительства на подобных площадках АЭС для долгосрочного обеспечения ЦОД энергией, а Министерство энергетики США (DoE) выделило свои земли для ускоренного строительства ЦОД и электростанций. А у AWS уже есть собственный кампус непосредственно на терртории АЭС Susquehanna.

Британская Drax Group намерена развернуть на своём объекте в северной Англии 1 ГВт мощностей ЦОД, первые объекты должны заработать к 2027 году. Испанская энергокомпания Iberdrola SA предлагает свои земли и энергию в обмен на долю в новых проектах ЦОД. Французская государственная энергокомпания EDF (Électricité de France) также готова предложить дата-центрам и землю, и энергию своих АЭС и переделать старые ТЭС в ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: