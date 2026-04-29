Yandex B2B Tech увеличила выручку на 36 % на фоне растущего спроса на ИИ-решения

«Яндекс» сообщила финансовые результаты за I квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 22 % год к году до 372,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, составив 34,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — в 1,5 раза до 73,3 млрд руб., составив 19,7 % от выручки (рост — на 3,7 п.п.).

Выручка бизнес-блока «Б2Б Тех» (Yandex B2B Tech) выросла на 36 % год к году до 13,6 млрд руб. Как отметила компания, росту способствовало продолжающееся расширение клиентской базы и увеличение объёма потребления сервисов в корпоративном сегменте. Важную роль играет и растущий спрос на ИИ-решения, а также развитие сервисов безопасности, инструментов для работы с данными и решений для автоматизации бизнес-процессов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 49 % год к году до 2,6 млрд руб. на фоне увеличения доли PaaS- и SaaS-решений в выручке. Компания прогнозирует дальнейший рост маржинальности во II половине года.

«Яндекс» сообщила, что аудитория Yandex Cloud выросла до 60 тыс. клиентов. Более трети крупнейших компаний России из рейтинга РБК‑500 используют для работы цифровых сервисов технологии Yandex Cloud. При этом более половины корпоративных клиентов Yandex Cloud из крупного и среднего сегмента используют её решения для обеспечения информационной безопасности. Всего на крупные компании приходится больше половины совокупной выручки направления.

Одним из ключевых драйверов роста Yandex Cloud компания назвала платформу для разработки ИИ-агентов и приложений Yandex AI Studio. Ежемесячное рекуррентное потребление токенов через API на ней увеличилось примерно в 30 раз год к году до 109 млрд токенов в марте 2026 года. На платформе было создано более 16 тыс. ИИ-агентов, на которые в марте 2026 года приходилось 29 % всего клиентского потребления в Yandex AI Studio. Также компания отметила, что ИИ- и ИБ-сервисы остаются фокусными направлениями бизнеса. Выручка от них выросла в два раза год к году.

По второму направлению — «Яндекс 360» — у компании насчитывается 175 тыс. организаций-клиентов. Общее количество платных учётных записей «Яндекс 360» выросло до 8,3 млн на конец I квартала 2026 года. Аудитория «Яндекс Телемоста» выросла в три раза год к году, превысив 8,3 млн пользователей. Также сообщается, что «Яндекс 360» продолжает внедрять ИИ и расширять список сервисов, доступных по модели on-premise.

Компания сообщила, что сохраняет прогноз на 2026 год: рост выручки порядка 20 % год к году и скорректированный показатель EBITDA порядка 350 млрд руб. Уровень капитальных затрат в 2026 году, как ожидается, составит 10-12 % от выручки, что соответствует среднегодовому значению за последние пять лет — 11 % от выручки.

