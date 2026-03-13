Выручка Yandex B2B Tech в 2025 году выросла в 1,5 раза

Yandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса»), опубликовала финансовые результаты за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Показатели отражают деятельность группы по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360».

Выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям за год выросла на 48 % — до 48,2 млрд руб. По оценке «Яндекса», Yandex B2B Tech растёт в 1,9 раза быстрее российского рынка корпоративных ИТ-решений.

При этом выручка Yandex Cloud увеличилась на 39 % — до 27,6 млрд руб. Среднегодовой темп роста выручки платформы за последние 4 года составляет 52 % и четвёртый год подряд она показывает положительную маржинальность по EBITDA.

В 2025 году 93 % выручки Yandex Cloud получено за счёт внешнего потребления. Большую часть (84 %) принесли клиенты из крупного и среднего бизнеса. Общее количество внешних клиентов платформы достигло 51 тыс. (рост год к году — на 17 %). Количество активных партнёров Yandex Cloud составляло 883 (+31 %). Выручка в партнёрском канале выросла год к году на 56 %.

На ИИ- и ИБ-сервисы приходится 9 % от общей выручки Yandex Cloud за 2025 год (рост — почти вдвое).

Выручка платформы для создания ИИ-решений Yandex AI Studio составила 2 млрд руб. (рост — почти в 2 раза). Клиенты платформы потребили через API 234 млрд токенов (в 7 раз больше год к году), в том числе, более 150 млрд — в IV квартале.

Выручка ИБ-сервисов Yandex Cloud выросла в 2,5 раза год к году. Ими пользовался каждый четвёртый клиент платформы.

На решения в формате on-premises пришлось 3,4 % общей выручки. Формат on-premises стал доступен для всех приоритетных направлений Yandex Cloud: ИИ, информационной безопасности, платформы данных и инфраструктурных решений.

Также сообщается, что выручка от решений для создания и масштабирования инфраструктуры выросла год к году в 1,3 раза. По состоянию на конец 2025 года в Yandex Cloud насчитывалось более 300 тыс. запущенных виртуальных машин, а в облачном хранилище S3 находилось 4 Эбайт данных и около 3 млн объектов.

Что касается второго направления, то выручка «Яндекса 360» составила за год 18,4 млрд руб. (рост — 59 % год к году). Среднегодовой темп роста выручки за последние 4 года равен 66 %. Ежемесячная аудитория «Яндекса 360», объединяющего 13 интегрированных между собой сервисов, превышала 102 млн пользователей. Его сервисами пользовались более 170 тыс. организаций. К концу года в виртуальном офисе насчитывалось 8,1 млн платных учётных записей, из них 2,2 млн приходилось на крупные организации.

Компания сообщила, что в 2026 году в формате on-premises станут доступны все ключевые сервисы «Яндекса 360».

