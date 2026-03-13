VK Tech нарастила выручку в 2025 году на 38,0 %, а облако VK Cloud — на 13,5 %

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech (входит в экосистему VK) опубликовал аудированные финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании выросла на 38,0 % год к году — до 18,8 млрд руб. Наиболее высокий рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+75,1 % год к году) и бизнес-приложения (+65,7 % год к году).

Компания сообщила, что рекуррентная (не связанная с оказанием единоразовых услуг клиентам) выручка выросла более чем в 2 раза год к году — до 12,8 млрд руб. (68 % от общего объёма выручки), что связано как с увеличением количества клиентов, использующих сервисы по модели On-Cloud, так и с ростом выручки от технической поддержки в рамках модели поставки On-Premise.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 21,6 % — до 4,8 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA составила 26 %. Количество клиентов выросло в 2,7 раза — до 31,9 тыс. VK Tech отметила, что среди них есть крупные, средние и малые компании из всех отраслей экономики.

Выручка облачной платформы VK Cloud, объединяющей более 50 облачных сервисов для разработки и работы с данными в рамках направления «Облачная платформа», выросла на 13,5 % — до 6,5 млрд руб., в том числе выручка от продаж по модели On-Cloud увеличилась на 51,3 %.

Выручка направления «Дата-сервисы» увеличилась на 15,5 % год к году — до 2,5 млрд руб., в том числе выручка от продаж в формате On-Premise — на 16,1 %. Драйвером роста стали решения Tarantool и VK Data Platform, выручка от которых увеличилась на 61,8 %.

Компания отметила, что в 2025 году был запущен первый в России облачный Data Lakehouse — новый подход к хранению и анализу данных. Также была представлена новая версия Tarantool DB 3.0 с механизмом «охлаждения данных», а решение для обработки и хранения данных Tarantool подтвердило соответствие требованиям ФСТЭК России (№ 11).

VK Tech сообщила, что в 2026 году усилит направление дата-сервисов за счёт ИИ-сервисов и инструментов аналитики больших данных на базе решений VK Predict, которые включают сервисы аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа больших данных, технологий машинного обучения и ИИ.

