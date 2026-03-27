VK Tech усилила дата-направление технологиями CedrusData

Поставщик корпоративного программного обеспечения VK Tech (входит в экосистему VK) и разработчик решений для работы с большими данными CedrusData объявили о сотрудничестве. Сделка направлена на развитие и усиление продуктовой линейки VK Tech в области хранения, обработки, анализа данных и систем искусственного интеллекта.

VK Tech развивает lakehouse-платформу VK Data Platform на базе S3-совместимого хранилища VK Object Storage и колоночной базы данных Tarantool Column Store. Интеграция CedrusData усилит её за счёт высокопроизводительного массивно-параллельного SQL-движка CedrusData Engine и каталога метаданных CedrusData Catalog с поддержкой открытого табличного формата хранения и обработки больших массивов данных Apache Iceberg.

По словам партнёров, объединённое решение позволит сформировать единый стек хранения/обработки данных и обеспечит взаимодействие с ними без дублирования информации и реализации сложных процессов ETL (Extract, Transform, Load). Такая архитектура позволит клиентам эффективно управлять цифровыми активами любого объёма, обеспечивая мгновенный доступ к аналитике и строгий порядок в структуре хранения как в облаке (On-Cloud), так и в периметре организации (On-Premise).

В результате клиенты получат масштабируемую lakehouse-платформу для работы с данными любого объёма с единым управлением, высокой производительностью и готовностью к AI/ML-нагрузкам.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: