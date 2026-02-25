Российский рынок ПО превысил 800 млрд рублей — облака, ИИ и ИБ стали ключевыми драйверами роста

По итогам 2025 года объём российского рынка программного обеспечения достиг 808 млрд рублей, из которых 312 млрд рублей пришлось на облачные решения. К 2030 году он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей. Такой вывод содержится в исследовании, проведённом компаниями Apple Hills Digital, Yandex B2B Tech и охватывающем сегменты инфраструктуры (IaaS), платформенных продуктов (PaaS), конечных решений (SaaS) и информационной безопасности.

Согласно представленным аналитиками Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech сведениям, отечественный софтверный рынок демонстрировал наиболее высокие темпы роста в 2020–2022 гг., когда находился на стадии формирования. Около 75 % приходилось на зарубежные решения. В 2022–2025 гг. рост рынка был обусловлен активностью локальных игроков и перераспределением спроса между ними, инициативами по импортозамещению.

По мнению экспертов, последние годы российский рынок ПО и облачных сервисов проходит ускоренную трансформацию: уход международных вендоров подпитывает рост локальных разработчиков, прежде всего в инфраструктурных и платформенных сегментах. Параллельно растёт спрос на облачные сервисы: бизнес ускоряет миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остаётся динамичным, отмечают аналитики.

Ключевыми драйверами роста отечественного рынка ПО являются облака, технологии контейнеризации, искусственный интеллект, решения для управления организациями (ERP), работы с клиентами (CRM), инструменты для работы с большими данными и автоматизации бизнес-процессов. Не менее значимую роль в развитии рынка играет информационная безопасность — в 2025 году объём данного сегмента оценивался в 384 млрд рублей, к 2030 году он может вырасти до 737 млрд рублей.

Крупнейшими потребителями программного обеспечения выступают отрасли TMT (технологии, медиа и телеком), ретейл и финансовый сектор. Они же демонстрируют наибольшее проникновение облачных технологий. Основные драйверы внедрения ПО внутри этих отраслей — работа с большими объёмами данных, автоматизация и оптимизация процессов и фокус на улучшение пользовательского опыта и повышении операционной эффективности. К 2030 году эти отрасли сохранят лидерство по объёму потребления и уровню облачной зрелости, прогнозируют аналитики.

