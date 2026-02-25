Российский рынок ПО превысил 800 млрд рублей — облака, ИИ и ИБ стали ключевыми драйверами роста

 
idc software yandex cloud исследование россия

По итогам 2025 года объём российского рынка программного обеспечения достиг 808 млрд рублей, из которых 312 млрд рублей пришлось на облачные решения. К 2030 году он может вырасти более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей. Такой вывод содержится в исследовании, проведённом компаниями Apple Hills Digital, Yandex B2B Tech и охватывающем сегменты инфраструктуры (IaaS), платформенных продуктов (PaaS), конечных решений (SaaS) и информационной безопасности.

Согласно представленным аналитиками Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech сведениям, отечественный софтверный рынок демонстрировал наиболее высокие темпы роста в 2020–2022 гг., когда находился на стадии формирования. Около 75 % приходилось на зарубежные решения. В 2022–2025 гг. рост рынка был обусловлен активностью локальных игроков и перераспределением спроса между ними, инициативами по импортозамещению.

Динамика рынка ПО в России в 2020–2030 гг., млрд рублей (источник изображения: Yandex B2B Tech / yandex.cloud)

Динамика рынка ПО в России в 2020–2030 гг., млрд рублей (источник изображения: Yandex B2B Tech / yandex.cloud)

По мнению экспертов, последние годы российский рынок ПО и облачных сервисов проходит ускоренную трансформацию: уход международных вендоров подпитывает рост локальных разработчиков, прежде всего в инфраструктурных и платформенных сегментах. Параллельно растёт спрос на облачные сервисы: бизнес ускоряет миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остаётся динамичным, отмечают аналитики.

Ключевыми драйверами роста отечественного рынка ПО являются облака, технологии контейнеризации, искусственный интеллект, решения для управления организациями (ERP), работы с клиентами (CRM), инструменты для работы с большими данными и автоматизации бизнес-процессов. Не менее значимую роль в развитии рынка играет информационная безопасность — в 2025 году объём данного сегмента оценивался в 384 млрд рублей, к 2030 году он может вырасти до 737 млрд рублей.

Крупнейшими потребителями программного обеспечения выступают отрасли TMT (технологии, медиа и телеком), ретейл и финансовый сектор. Они же демонстрируют наибольшее проникновение облачных технологий. Основные драйверы внедрения ПО внутри этих отраслей — работа с большими объёмами данных, автоматизация и оптимизация процессов и фокус на улучшение пользовательского опыта и повышении операционной эффективности. К 2030 году эти отрасли сохранят лидерство по объёму потребления и уровню облачной зрелости, прогнозируют аналитики.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1137396
« Назад к ленте

Комментарии