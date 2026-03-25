«Яндекс» и UserGate представили совместное решение для киберзащиты по принципу сетевого доверия

Компании UserGate и «Яндекс» подписали партнёрское соглашение на конференции Open Conf 2026. Стороны будут вместе разрабатывать продукты, повышающие уровень киберзащищённости российских предприятий, а также усилят деятельность по предотвращению цифровых угроз и устранению рисков информационной безопасности.

Первым результатом сотрудничества «Яндекса» и UserGate стала интеграция шлюза веб‑безопасности UserGate Secure Web Gateway с «Яндекс Браузером» для организаций. Решение позволяет нейтрализовать риски ИБ, а также обеспечивает доступ сотрудников в рамках архитектуры сетевого доверия, когда каждая пользовательская сессия проверяется надёжными механизмами безопасности.

Совместный продукт «Яндекса» и UserGate создаёт программно-определяемый периметр — барьер между глобальной сетью и внутренней инфраструктурой компании‑заказчика. Это защищённое пространство позволяет проводить проверку пользователя, браузера и устройства, управлять доступом к ресурсам в строгом соответствии с корпоративными политиками, а также предотвращать возможные утечки данных. Такой подход позволяет уменьшить риск получения злоумышленником доступа к веб‑ресурсам предприятия.

«Многие организации сегодня работают в веб‑ориентированных инфраструктурах, когда доступ к большинству приложений и систем можно получить при помощи браузера. Вместе с партнёрами из UserGate мы предлагаем рынку решение, которое позволит на практике реализовать концепцию сетевого доверия. В результате использующие его компании получают не только продукт класса Secure Enterprise Browser, но и систему идентификации пользователя на базе технологий UserGate. При этом заказчикам не потребуется дополнительно инвестировать во внедрение VPN-, VDI- и MDM‑систем. Всё необходимое для обеспечения безопасности в веб‑ориентированных IT‑инфраструктурах уже есть в «Яндекс Браузере» для организаций и UserGate SWG», — поясняют разработчики «Яндекса».

