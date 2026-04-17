«Инкаб» начала в Прикамье выпуск компонентов для подводных волоконно-оптических кабелей

Группа «Инкаб» объявила о запуске в Пермском крае новой производственной линии для промышленного выпуска сердечника подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК), который будет использоваться для строительства современных магистральных подводных линий связи на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, в том числе вдоль Северного морского пути.

В рамках межрегионального проекта полного цикла, реализуемого «Инкаб», оптический сердечник будет отправляться на новый завод по выпуску кабеля в Хасанском районе Приморского края, который запустят во II квартале 2026 года. Завод находится в непосредственной близости от морского причала, что позволит отгружать продукцию сразу на судна-кабелеукладчики.

Общие инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Льготные заёмные средства от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 315 млн руб. направлены на приобретение оборудования для пермской площадки, ещё 454 млн руб. — на оснащение завода в Приморье. После выхода на проектную мощность обеих производственных структур предприятие будет поставлять порядка 2,4 тыс. км кабеля в год.

Выпускаемый оптический сердечник будет использоваться для изготовления подводных кабелей длиной до 50 км. Разработанная специалистами предприятия система герметизации сердечника кабеля позволит минимизировать последствия нештатных ситуаций, например, повреждения или обрыва кабеля якорями проходящих судов. Её применение также позволит в несколько раз сократить длину кабельной линии, требующей замены при ремонте.

Как сообщается, кабеле может включать до 96 оптических волокон. Помимо оптоволокна в подводный кабель входят металлический оптический модуль, структурирующий расположение оптических волокон, внутренняя броня с герметизирующим составом, полиэтиленовая изоляция и внешние защитные покровы из стальных проволок, полипропиленовой пряжи и битумного герметика. Кабели рассчитаны на работу на глубине до 4 тыс. м в течение как минимум 25 лет.

По словам «Инкаб», создаваемое производство «закрывает критическую инфраструктурную потребность для освоения Арктики и Дальнего Востока, а также обеспечивает технологический суверенитет в критически важном сегменте инфраструктуры связи», а «Пермская площадка при этом уже стала национальным центром технологий оптических кабельных систем с потенциалом для дальнейшего развития отрасли».

Производство подводного кабеля входит в число приоритетных направлений «Стратегии развития отрасли связи до 2035 года», а выпускаемый в Пермском крае сердечник включён в реестр российской отечественной продукции в соответствии с постановлением правительства РФ № 719.

