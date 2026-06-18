Глава NVIDIA лично поучаствовал в закладке нового производства оптических компонентов Coherent

Компания Coherent, выпускающая лазеры, оптические компоненты, полупроводники для ИИ-систем и 6″ пластины из фосфида индия (InP), начала строительство расширенного производственного корпуса в Шермане (Sherman, Техас). В церемонии открытия принял участие глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) и генеральный директор Coherent Джим Андерсон (Jim Anderson). Хуанг назвал Coherent жизненно важной компанией для будущего США.

Новая фабрика позволит нарастить производство пластин из фосфида индия — ключевого компонента систем передачи данных между чипами, серверами и ЦОД, формирующего современный оптический «каркас» ИИ-инфраструктуры. Coherent заявила, что полученный в рамках CHIPS Act грант поможет профинансирвоать расширение производства. Ранее $17 млн было выделено в рамках техасской программы CHIPS и от локального фонда Sherman Economic Development Corporation. Импульс придаёт и обязательство NVIDIA организовать создание ИИ-инфраструктуры в США на сумму до $500 млрд.

Полупроводники на основе фосфида индия или арсенида галлия лежат в основе высокоскоростных сетей, необходимых для современных ИИ-систем, таких как NVIDIA Vera Rubin Ultra NVL576. InP-лазеры используются в оптических модулях Coherent, устанавливаемых в сетевые коммутаторы NVIDIA. Те же модули применяются в коммутаторах NVIDIA Spectrum-X и Quantum-X с интегрированной оптикой (CPO), для которых Coherent поставляет внешние лазерные модули.

NVIDIA и Coherent сотрудничают почти 20 лет. В марте они заключили многолетнее стратегическое соглашение, в рамках которого NVIDIA инвестирует $2 млрд в Coherent для поддержки разработок и исследований, а также организации производства на территории США. Кроме того, NVIDIA обязалась закупать у Cohere передовые лазерные и оптические сетевые продукты. Ранее она также заключила крупное соглашение с поставщиком оптоволокна Corning, который тоже расширит производство на территории США.

Завод в Шермане занимается выпуском не одного конкретного продукта, а производством всевозможных лазеров, трансиверов, подключаемых оптических модулей и др., обеспечивающих передачу данных в экосистеме NVIDIA. Переход на современные 6″ пластины из фосфида индия позволит приблизительно вчетверо увеличить выход продукции. Большинство других поставщиков до сих пор использует только 3″–4″ пластины.

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