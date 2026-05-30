Lightmatter представила лазерную сетевую карту Guide DR для CPO-платформ

Компания Lightmatter, специализирующаяся на фотонных вычислениях и интерконнекте, анонсировала сетевую карту Guide DR на основе лазера (Laser Network Interface Card, LNIC), предназначенную для масштабирования инфраструктур нового поколения с технологией CPO (Co-Packaged Optics — интегрированная оптика).

Новинка спроектирована специально для организации оптического интерконнекта с высокой пропускной способностью, в том числе на базе собственного решения Lightmatter Passage L200. Карта ориентирована прежде всего на дата-центры, поддерживающие ресурсоёмкие приложения ИИ с интенсивным обменом данными.

Guide DR соответствует стандарту OCP NIC 3.0. Разработчик утверждает, что это изделие обеспечивает повышение плотности оптической мощности в четыре раза по сравнению с обычными модулями малого форм-фактора ELSFP (External Laser Small Form Factor Pluggable). Совокупная пропускная способность CPO или NPO достигает 51,2 Тбит/с.

Для новинки предусмотрено применение жидкостного охлаждения. При этом четыре карты Guide DR могут быть объединены в одном коммутационном блоке типоразмера 1U, что обеспечит суммарную скорость передачи данных до 204,8 Тбит/с. В целом, как отмечается, Guide DR позволяет решить проблему недостаточной масштабируемости оптики путём переноса источника света с внешней части коммутационного оборудования внутрь корпуса. Среди преимуществ предложенного решения названы модульная конструкция, высокая надёжность и производительность. Пробные поставки Guide DR LNIC компания Lightmatter планирует организовать в IV квартале нынешнего года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: