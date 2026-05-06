Corning построит в США три завода по выпуску оптоволокна для ИИ ЦОД с чипами NVIDIA

NVIDIA и Corning объявили о долгосрочном партнёрстве с целью расширения производства в США решений для оптической связи для ИИ-инфраструктуры. Corning построит в Северной Каролине и Техасе три завода по производству средств оптической связи для ЦОД, что позволит создать по меньшей мере 3000 рабочих мест и обеспечить десятикратное увеличение производственных мощностей Corning по выпуску оптики в США. Также это увеличит мощности Corning по производству оптоволокна в США более чем на 50 %, что будет способствовать удовлетворению растущего спроса отрасли.

По мере развёртывания ИИ-инфраструктуры оптическая связь становится её важным компонентом. «ИИ является движущей силой крупнейшего в наше время развития инфраструктуры и уникальной возможностью оживить американское производство и цепочки поставок, — заявил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). — Вместе с Corning мы создаем будущее вычислительной техники с использованием передовых оптических технологий — создаём основу для ИИ-инфраструктуры, в которой интеллект развивается со скоростью света».

Как сообщает Sherwood News, в рамках сделки Corning предоставила NVIDIA два типа варрантов: предварительно финансируемый (Pre-funded) варрант на покупку до 3 млн акций за $500 млн, а также традиционные варранты, предоставляющие NVIDIA право на покупку до 15 млн акций Corning по цене $180 на сумму до $3,2 млрд, тем самым получая выгоду от того, что цена акций Corning превысит этот уровень в течение трёх лет (если только это партнёрство не будет расторгнуто или Corning не совершит «фундаментальную сделку» до этого).

После анонса партнёрства с NVIDIA акции Corning взлетели на более чем на 19 %, сообщает Reuters. Corning также повысила свои долгосрочные цели по продажам в связи с растущим спросом на оптику для ИИ-инфраструктуры. Ранее Corning заявила, что ожидает увеличить годовую регулярную выручку (ARR) до $20 млрд к концу этого года. Компания также планирует к концу 2028 года увеличить годовой оборот до $30 млрд, а к концу 2030 года — до $40 млрд.

В январе Corning заключила сделку с Meta✴ на поставку оптоволоконных кабелей для ИИ ЦОД на сумму до $6 млрд в течение периода до 2030 года. Также компания будет выпускать полое волокно (HFC) для дата-центров Microsoft Azure. Ранее NVIDIA инвестировала $4 млрд в поставщиков лазеров и фотоники для ИИ ЦОД Lumentum и Coherent, а также зарезервировала у всех ключевых поставщиков значительную часть мощностей по производству EML-лазеров, необходимых для выпуска оптических модулей связи, что отразилось на доступности компонентов для остальных компаний.

