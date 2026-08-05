Илон Маск: NVIDIA станет эксклюзивным партнёром SpaceX

В ходе мероприятия, посвящённого финансовому отчёту SpaceX, глава компании Илон Маск (Elon Musk) объявил, что компания обязалась покупать ИИ-ускорители исключительно у одного поставщика, сообщает Business Insider. В будущем, по словам бизнесмена, компания решила полностью положиться на ускорители NVIDIA, поскольку считает, что «архитектура NVIDIA Vera Rubin — лучшая».

Он подчеркнул, что компания очень ценит тесное взаимодействие и партнёрство с NVIDIA на многих уровнях и добавил, что NVIDIA станет эксклюзивным партнёром его бизнеса. По словам Маска, SpaceX получит значительную долю всех ИИ-ускорителей NVIDIA в следующем году — вероятно, на SpaceX придётся и заметная доля выручки NVIDIA.

Последняя уже является ключевым технологическим партнёром Tesla и SpaceX, поставляя ИИ-платформы, поддерживающие обучение LLM, симуляции и передовые вычисления. Хотя Tesla активно инвестировала в разработку кастомных ИИ-чипов, она продолжает пользоваться ускорителями NVIDIA для всевозможных задач, связаных с ИИ.

После мероприятия Маск ещё раз подтвердил свою приверженность продукции партнёра, написав в социальной сети X, что «SpaceX обязалась использовать ИИ-ускорители NVIDIA, поскольку они лучшие». Причём речь не только о традиционных ЦОД, но и космических.

Эксклюзивный контракт лишает надежды на поставки других производителей чипов, включая AMD, Broadcom и Intel. Объявление также противоречит стратегиями диверсификации, которых обычно придерживаются крупные технологические компании для снижения рисков перебоев поставок и возникновения прочих проблем, вызванных зависимостью от одной компании.

В ответ Маск и его бизнесы получили комплименты от NVIDIA — генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang), по слухам, оценил Маска как «выдающегося инженера» и сказал, что NVIDIA ведёт значительный бизнес с Tesla и принадлежащей SpaceX компанией xAI. Также он назвал Grok и Tesla продуктами «мирового класса».

В среду аэрокосмическая компания впервые отчиталась о своих квартальных показателях как вышедший на IPO бизнес, при этом превзойдя ожидания экспертов, касавшиеся выручки. Сообщается, что во II квартале продажи выросли на 92 % г/г до $7,8 млрд. Одним из основных драйверов стал рост в сегменте ИИ-инфраструктуры, а также развитие бизнеса Starlink.

Маск объявил, что компания намерена добиться средней ежегодной выручки в объёме $100 млрд к концу года, хотя бизнесмен предполагает, что цифры могут оказаться значительно выше и речь об $100 могла бы идти, «если бы мы не делали ничего». Помимо выручки, интерес инвесторов вызвали и высокие расходы на ИИ, а также убытки в объёме $541 млн. В результате, акции компании после окончания основных торгов упали в цене более чем на 7 %.

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