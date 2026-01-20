Tesla возобновит строительство ИИ-суперкомпьютеров Dojo

Гендиректор Tesla (Elon Musk) Илон Маск объявил в соцсети Х о решении компании возобновить работу над Dojo3, третьим поколением суперкомпьютерных систем, о чём сообщает Data Center Dynamics. Команда, занимавшаяся проектом Dojo, была расформирована в прошлом году в связи с тем, что компания отдала предпочтение ИИ-чипам, используемых в бортовых системах электромобилей. Также ранее было объявлено, что компания будет полагаться на чипы внешних партнёров. Вместе с тем компания возвращается к проекту Dojo, поскольку, по словам Маска, достигнуты успехи в разработке чипа AI5, что создало определённый запас прочности.

Маск объявил, что однокристальный чип AI5 обеспечит производительность на уровне NVIDIA Hopper, при этом двухкристальный AI5 будет равен по мощности чипу с Blackwell. Он предложил всем заинтересованным в участии в проекте и «работе над созданием самых массово производимых в мире микросхем» отправить сообщение Tesla, указав в трёх пунктах самые сложные технические проблемы, которые они решили.

Илон Маск также сообщил, что разработка чипа Tesla AI5 почти завершена, а чип AI6 находится на «ранней стадии» разработки, добавив, что компания также планирует создать чипы AI7, AI8 и AI9. По его словам, нынешний чип Tesla AI4 позволит достичь «уровня безопасности при автономном вождении, намного превышающего человеческий», а AI5 сделает электромобили Tesla «почти идеальными», также значительно улучшив функционирование человекоподобного робота Optimus.

«AI6 для Optimus и ЦОД. AI7/Dojo3 будут использовать ИИ для космических вычислений», — написал Маск. В ноябре 2025 года он заявил, что существует «чёткий путь к удвоению производительности по всем показателям для AI6 в течение 10–12 мес. после выпуска AI5», а теперь он намерен сократить срок создания каждого нового поколения ИИ-чипов до 9 мес. Хотя сам миллиардер не стал называть сроки производства чипа AI5, ИИ-чат-бот Grok сообщил пользователям в ответ на запросы, что ограниченное производство AI5 ожидается в 2026 году, а массовое производство запланировано на 2027 год.

В конце прошлого года Маск заявил акционерам Tesla, что компании, вероятно, потребуется построить «гигантскую фабрику» для производства своих ИИ-чипов, чтобы хотя бы частично удовлетворить в них потребности компании. Tesla уже сотрудничает с TSMC и Samsung, которые производят чипы AI5 и AI6 на заводах в Аризоне и Тайване, а также в Южной Корее и Техасе соответственно. На том же собрании акционеров Маск сказал, что, вероятно, стоит обсудить вопрос производства и с Intel.

Как отметил Techpowerup, в августе прошлого года появились сообщения о присоединении к компании Маска Intel в качестве ключевого партнёра по упаковке чипов, что ознаменовало отход Tesla от прежней зависимости от TSMC в вопросах производства. Сообщается, что Intel будет управлять сборкой и тестированием, используя свою технологию EMIB. Это лучше подходит для больших блоков Tesla Dojo, объединяющих несколько чипов площадью 654 мм² в одном корпусе.

В свою очередь, Samsung будет производить обучающие чипы D3 на своем заводе в Техасе с помощью 2-нм техпроцесса, оставив Intel контроль над процессами упаковки. Такое разделение труда решает проблему ограничений производственных мощностей и предоставляет Tesla большую гибкость в настройке схем межсоединений. Для автомобильных чипов AI5 компании Samsung и TSMC создадут разные версии, хотя Tesla стремится обеспечить одинаковую производительность в обоих случаях. Предполагается, что AI5 будет потреблять 150 Вт, при этом соответствуя по производительности NVIDIA H100, у которого TDP составляет до 700 Вт. Это было достигнуто путём удаления графических подсистем общего назначения и оптимизации архитектуры специально для ИИ-алгоритмов Tesla.

