«ДАТАРК» инвестирует 35 млн рублей в развитие производства модульных ЦОД в Свердловской области

Российский разработчик и производитель модульных дата-центров «ДАТАРК» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения инвестиции «ДАТАРК» в производство модульных центров обработки данных составят более 35 млн руб. Это позволит компании внедрить лазерную сварку, роботизировать ряд операций, а также запустить покрасочно-сушильную камеру, благодаря которой время подготовки модульных ЦОД сократится в разы. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в свою очередь будет оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, в том числе будет участвовать в организации совместных мероприятий и разработке инициатив по приоритетным направлениям деятельности компании.

«ДАТАРК» является ведущим разработчиком и производителем модульных дата-центров, занимая более 20 % российского рынка. За 10 лет компания реализовала более 150 проектов в РФ и за рубежом, в том числе для задач ИИ и HPC. В 2026 году, в связи с ростом спроса на продукцию, предприятие на 40 % увеличило производственные мощности. Теперь оно может выпускать до 50 модулей в год.

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