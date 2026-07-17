Nebius предложила партнёрам свои ИИ-технологии для развёртывания в сторонних ЦОД

Компания Nebius, специализирующаяся на облачных ИИ-решениях, представила новую бизнес-модель, которая позволяет её партнёрам по инфраструктуре в кратчайшие сроки развёртывать полнофункциональную облачную ИИ-платформу Nebius в своих собственных ЦОД.

Партнёры финансируют и владеют инфраструктурой и оборудованием, а также управляют ЦОД. В свою очередь, Nebius предоставляет им свою системную архитектуру и доступ к цепочке поставок, развёртывает и поддерживает свою аппаратную архитектуру, а также ПО и сервисы на инфраструктуре партнёров; и выводит полученные мощности на рынок через свою глобальную сеть продаж.

Архитектура и платформа Nebius преобразуют исходные мощности партнера в готовое ИИ-облако, которое Nebius предлагает клиентам. Поскольку Nebius обеспечивает спрос, партнёры получают возможность сразу выйти на ИИ-рынок и начать получать прибыль, как только мощности будут запущены. Для Nebius эта модель позволяет с минимальными капиталовложениями расширить мощности ЦОД.

«Наше ПО позволяет партнёрам охватывать гораздо более широкую клиентскую базу с гораздо большей прибылью, чем при обычных оптовых контрактах на предоставление выделенных серверов», — сообщил основатель и генеральный директор Nebius Аркадий Волож. Nebius сообщила о готовности задействовать различные варианты сотрудничества в рамках этой партнёрской модели, включая соглашения о разделе доходов, лицензионные сборы и комиссии, а также соглашения о предоставлении выделенных мощностей. У неё уже есть предварительные соглашения в рамках новой модели.

Ресурс DataCenter Dynamics отметил, что новая модель партнёрства Nebius в чём-то аналогична предложениям, предоставляемым гиперскейлерами. Например, платформа Oracle Alloy позволяет партнёрам Oracle развёртывать облачные сервисы на базе технологий Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в своих ЦОД. Другие крупные поставщики услуг предлагают решения для локального развёртывания, включая Google Distributed Cloud, Azure Local и AWS Outposts, но, как правило, они предназначены для собственного использования клиентами, а не предложения другим участникам рынка.

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