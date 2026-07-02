Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации

NVIDIA объявила о новой модели взаимодействия с облачными ИИ-провайдерами, в рамках которой партнёры станут совместно развёртывать крупные многопользовательские ИИ-фабрики с кредитной поддержкой, распределяя между собой доходы от их эксплуатации.

Исторически развивающиеся ИИ-компании имеют ограниченный доступ к капиталоёмким ресурсам. Даже долгосрочные контракты не всегда позволяют получать средства для покупки аппаратных решений. Таким компаниям NVIDIA предлагает новую бизнес-модель, открывающую доступ к ИИ-вычислениям быстрорастущим стартапам, разработчикам моделей, корпоративным клиентам, научным организациям и региональным ИИ-игрокам. Новая модель взаимодействия даёт возможность ИИ-облакам закупать у NVIDIA «железо» в интересах различных клиентов, при этом предусмотрена кредитная поддержка и распределение доходов.

В результате партнёрства ИИ-облака будут продавать доступ к орблачным сервисам на основе продуктов NVIDIA, а последняя будет получать как обычную выручку от оборудования, так и долю доходов от предоставления облачных сервисов. Такая структура бизнеса позволит ускорить внедрение платформ NVIDIA в быстрорастущем сегменте ИИ-вычислений и обеспечит IT-гиганту регулярную «ренту» за использование её оборудования.

Для разработчиков моделей, провайдеров инференс-сервисов, платформ ИИ-агентов и компаний, масштабирующих ИИ, это обеспечит ускоренный доступ к полному стеку вычислений. В числе первых компаний, принявших новую модель NVIDIA — Sharon AI и Firmus. Первая развернёт до 40 тыс. ускорителей GB300, вторая получит до 170 тыс. ускорителей NVIDIA. Обе компании строят решения на основе платформы NVIDIA DSX.

Ранее уже сообщалось, что эксперты рынка ИИ опасаются возникновения пузыря, на котором облачные провайдеры и поставщики ИИ-оборудования участвуют в «циклических» сделках, фактически поддерживая друг друга по довольно запутанным схемам. Так, NVIDIA закупает мощности у неооблаков CoreWeave и Lambda, в которые сама же инвестировала. Для них NVIDIA одновременно выступает поставщиком, инвестором и заказчиком.

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