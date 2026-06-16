Австралийская SharonAI Holdings купит 40 тыс. ускорителей GB300 и поделится с NVIDIA выручкой от ИИ-облака

SharonAI Holdings заключила с NVIDIA стратегическое соглашение сроком на шесть лет для поддержки развёртывания ИИ-фабрики мощностью 72 МВт в Австралии. Договор позволяет SharonAI масштабировать свою облачную ИИ-платформу, использовав до 40 тыс. ускорителей NVIDIA GB300. Мощности рассчитаны на спрос со стороны корпоративных клиентов, ИИ-стартапов, университетов, госсектора и исследовательских структур, требующих суверенных вычислительных мощностей, сообщает Converge! Digest.

В основе сотрудничества — использование платформы для ИИ-фабрик NVIDIA DSX (на том же пакете технологий намерена строить ЦОД компания Helix Digital Infrastructure). Предусмотрено распределение средств, позволяющее ускорить развёртывание крупномасштабной ИИ-инфраструктуры. Sharon будет предоставлять облачные сервисы на основе продуктов NVIDIA, а последняя получит не только средства от продажи самих ускорителей и оборудования, но и долю «облачной» выручки. Это позволяет снизить капитальные затраты, одновременно расширяя доступ к передовым вычислительным ресурсам.

По итогам соглашения общая мощность объектов Sharon AI вырастет до 132 МВт, 102 МВт уже законтрактованы будущими клиентами. Компания рассчитывает развернуть более 55 тыс. ускорителей NVIDIA к середине 2027 года. Она обладает статусом NVIDIA Cloud Partner и утверждает, что новое соглашение укрепит её позиции в формирующейся ИИ-экосистеме Австралии и поможет развитию ИИ-фабрик для коммерческих и государственных структур страны.

По словам Converge!, соглашение отражает растущий тренд, предусматривающий более тесную работу NVIDIA с облачными провайдерами и «неооблачными» компаниями для ускоренного развёртывания ИИ-инфраструктуры. Вместо того, чтобы просто полагаться на гиперскейлеров, NVIDIA всё чаще поддерживает проекты региональных ИИ-фабрик, создающихся для обеспечения суверенными мощностями правительств, коммерческих компаний, университетов и стартапов.

Примечателен масштаб планируемого проекта. Полностью укомплектованная экосистема на 40 тыс. GB300 может считаться одной из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, речь идёт об эволюции бизнес-моделей в сфере ИИ — поставщики оборудования стремятся участвовать в бизнесе, постоянно получая долю выручки от облачных сервисов, не ограничиваясь только продажей оборудования.

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