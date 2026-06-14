В Австралии запущен суперкомпьютер MAVERIC на базе NVIDIA GB200 NVL72

Университет Монаша (Monash University) в Австралии в партнёрстве с компаниями NVIDIA, Dell Technologies и ЦОД-оператором CDC Data Centres объявил о запуске суперкомпьютера MAVERIC (Monash AdVanced Environment for Research and Intelligent Computing).

Новый НРС-комплекс смонтирован в Бруклинском центре CDC в Мельбурне. В основу системы положены серверы Dell PowerEdge XE9712 на платформе NVIDIA GB200 NVL72. Эти суперускорители объединяют 72 чипа B200 и 36 процессоров Grace. При этом каждое изделие B200 содержит 16 896 ядер CUDA, 528 тензорных ядер и 192 Гбайт памяти HBM3Е.

MAVERIC использует передовую технологию жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, благодаря чему отпадает необходимость в постоянном водоснабжении. Утверждается, что такое конструктивное решение не только снижает негативное влияние на окружающую среду, но и устанавливает новый стандарт для устойчивых высокопроизводительных вычислений.

Показатели производительности MAVERIC не раскрываются. Но отмечается, что суперкомпьютер специально разработан для крупномасштабных задач ИИ и обработки больших объемов данных. Предполагается, что запуск машины поможет в решении важнейших глобальных проблем здравоохранения, включая раннюю диагностику рака, лечение хронических заболеваний, открытие новых лекарств и пр. Использовать ресурсы системы планируется и в других областях, включая моделирование климата и обработку конфиденциальной информации.

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