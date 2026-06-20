В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell

Люблянский университет в Словении (University of Ljubljana), по сообщению DataCenter Dynamics, запустил высокопроизводительную систему FRIDA, ориентированную на задачи ИИ и машинного обучения. Это не классический суперкомпьютер, а модульный контейнерный дата-центр, размещённый на крыше здания Факультета компьютерных и информационных наук (FRI) в Любляне.

Известно, что в составе FRIDA задействованы 104 ускорителя на основе GPU. В частности, применяются изделия NVIDIA Blackwell B200 и B300. Суммарный объём GPU-памяти составляет 16,8 Тбайт. Комплекс оборудован гибридной воздушно-жидкостной системой охлаждения. Все вычислительные узлы связаны интерконнектом с высокой пропускной способностью.

Отмечается, что производительность FRIDA при вычислениях с низкой точностью достигает 708 Пфлопс. Пиковое быстродействие при операциях с разреженными матрицами низкой точности заявлено на уровне 1,42 Эфлопс.

FRIDA дополнит словенскую НРС-систему Vega, которая была введена в строй в 2021 году в рамках проекта Европейского совместного предприятия по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU). Эта машина, основанная на процессорах AMD и ускорителях NVIDIA, демонстрирует FP64-производительность на уровне 6,9 Пфлопс.

Vega задумывалась как универсальная платформа для сложных вычислений: она может применяться для решения задач в самых разных областях, включая биоинженерию и разработку новых лекарств, изучение климата и прогнозирование погоды, персонализированную медицину, создание новых материалов и пр. В свою очередь, система FRIDA ориентирована прежде всего на нагрузки, связанные с ИИ.

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