В Италии запущены квантовые компьютеры Nox и Sol, которые дополнят суперкомпьютер Leonardo

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) объявило о запуске квантового компьютера Sol, смонтированного на площадке суперкомпьютерного центра Cineca в Болонье (Италия). Система предоставит европейским пользователям новые инструменты для решения задач в области ИИ, НРС и квантовых технологий.

Компьютер Sol, спроектированный компанией Pasqal, основан на нейтральных атомах. На первом этапе система будет использовать как минимум 140 кубитов в аналоговом режиме. На 2027 год запланировано обновление комплекса, включающее переход на гибридную аналогово-цифровую модель: предполагается, что это расширит сферу применения устройства.

Квантовая платформа Sol интегрирована с итальянским суперкомпьютером Leonardo. Благодаря этому возможна организация квантово-классических вычислений для решения сложных задач, с которыми не в состоянии справиться традиционные суперкомпьютеры. При этом сама платформа Leonardo получила расширение LISA (Leonardo Improved Supercomputing Architecture) — это специальный раздел, оптимизированный для ИИ-нагрузок. Вычислительный блок, поставленный компанией Bull, объединяет 166 серверов, каждый из которых несёт на борту восемь ИИ-ускорителей на базе GPU (в сумме 1328 чипов).

Кроме того, в Италии введён в строй квантовый компьютер Nox с 54 кубитами. Эта машина использует сверхпроводящую систему Radiance компании IQM. Как и Sol, комплекс Nox будет функционировать в связке с Leonardo, поддерживая гибридные квантово-классические вычисления.

Реализация проектов по развёртыванию новых систем осуществлялась при финансовой поддержке Министерства просвещения, университетов и научных исследований Италии (MUR), Национального исследовательского центра Италии в области высокопроизводительных вычислений, больших данных и квантовых вычислений (ICSC), а также Европейского союза (через EuroHPC JU).

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