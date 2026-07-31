EuroHPC запускает тендер на строительство до семи ИИ-гигафабрик в Евросоюзе

EuroHPC JU объявила о начале приёма заявок на участие в тендере для строительства и эксплуатации ИИ-гигафабрик (AI Gigafactories/AIGF), сообщает HPC Wire. Гигафабрики вместе с «обычными» ИИ-фабриками обеспечат доступность ИИ-сервисов и мощностей для государственных структур и частных пользователей из государств, участвующих в проекте.

Новое поколение ИИ-инфраструктуры позволит существенно расширить вычислительные возможности в регионе, обеспечив ему технологическую независимость. Расположенные в странах ЕС гигафабрики объединят огромные вычислительные мощности и необходимое программное обеспечение, облачные технологии, высокоскоростные каналы связи и энергоэффективные ЦОД.

Заявку могут подать консорциумы или специальные проектные компании (Special Purpose Vehicles, SPV), объединяющие коммерческие и государственные структуры, инвесторов и прочих партнёров. Создавать гигафабрики можно как в одном месте в стране из числа участниц инициативы, так и в нескольких локациях, в т.ч. в нескольких странах ЕС с использованием распределённых вычислений.

Приём заявок закончится 12 ноября 2026 года, после этого их ожидает конкурсный отбор. Утверждается, что стратегия закупок продумана таким образом, что будут поддерживаться как начальные проекты строительства AIGF, так и их расширение. Якорным заказчиком и источником финансирования выступит Евросоюз и отдельные страны-участницы, что поможет привлечь инвестиции более €20 млрд. Ожидается, что после того, как выбор будет сделан в начале 2027 года, гигафабрики должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение 18 мес.

Успешные проекты будут по-разному финансироваться ЕС и участвующими странами, в зависимости от масштаба инициатив и спектра суверенных сервисов. Часть финансирования будет выделена в рамках текущего Многолетнего финансового плана ЕС (MFF), а основная масса средств поступит в рамках следующего Многолетнего финансового плана (2028–2035 гг.).

Гигафабрики по задумке ЕС представляют собой полноценную экосистему для ИИ-вычислений, включающую оптимизированные для ИИ-задач суперкомпьютеры с современными ЦОД, системы хранения данных огромной ёмкости, а также сверхскоростные сети связи с безопасным доступом и специализированными службами поддержки.

Первые ИИ-гигафабрики были анонсированы в 2024 году в Финляндии, Германии, Греции, Италии, Люксембурге, Испании и Швеции. В июне 2026 года EuroHPC JU было объявлено о запуске системы EuroHPC Federation Platform (EFP), призванной упростить доступ к суперкомпьютерам Европы. Платформа выступает в качестве единой точки доступа к вычислительным ресурсам.

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