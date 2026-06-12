AMD, OQC и JPMorgan Chase создадут квантовую ИИ-платформу

Компания AMD, разработчик квантовых технологий Oxford Quantum Circuits (OQC) и финансовый конгломерат JPMorgan Chase объявили о заключении соглашения о сотрудничестве. Проект предусматривает создание нового дата-центра на основе квантовых вычислений для ИИ-задач.

Формируемая площадка объединит квантовую систему Genesis, разработанную специалистами OQC, а также оборудование AMD для традиционных вычислений, в том числе ресурсоёмких нагрузок ИИ. Кроме того, будут задействованы специализированные программные инструменты для разработки ИИ-моделей, оптимизации и сравнительного анализа.

Отвечать за строительство передового дата-центра будет OQC: объект разместится в Лондоне (Великобритания). Ввести систему в эксплуатацию планируется в течение ближайших 12 мес. На базе новой площадки партнёры намерены тестировать перспективные приложения, основанные на квантовых и гибридных квантово-классических вычислениях. Нагрузки будут запускаться в защищённой корпоративной среде, что обеспечит необходимый уровень безопасности. Главная цель проекта заключается в том, чтобы определить оптимальные способы совместного использования квантовых вычислений, алгоритмов ИИ и высокопроизводительной классической инфраструктуры для решения сложных задач.

JPMorgan Chase станет первым пользователем платформы. Конгломерат намерен оценить производительность, масштабируемость и воспроизводимость гибридных квантово-классических рабочих процессов применительно к сектору финансовых услуг. В целом, проект знаменует собой переход от экспериментальных квантовых систем к безопасной, интегрированной инфраструктуре, разработанной для реальных рабочих процессов корпоративного уровня.

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