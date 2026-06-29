На месте алюминиевого завода в Австралии построят ЦОД мощностью 540 МВт

В Новом Южном Уэльсе (Австралия), как ожидается, появится новый дата-центр. В заявке SEARS (запрос требований для подготовки экологической документации), поданной властям штата, представлены планы постройки ЦОД мощностью 540 МВт. Разместить объект намерены на территории бывшего алюминиевого завода Hydro Aluminium Kurri Kurri в долине Хантер, сообщает Datacenter Dynamics.

Заявителем выступила компания ADW Johnson Pty Ltd., занимающаяся управлением проектами, но кто именно будет конечным пользователем, пока не разглашается. Общая площадь участка составляет 21 га. Документация свидетельствует, что ADW намерена построить крупное двухэтажное здание ЦОД и две электроподстанции с подключением к действующей 132-кВ ЛЭП AusGrid. Площадка примыкает непосредственно к территории 660-МВт газовой электростанции Kurri Kurri, которая заработала в прошлом году.

Алюминиевый завод, запущенный Alcan Australia в 1969 году, прекратил выработку продукции в 2012 году и был окончательно закрыт через два года. Рекультивация территории в целом завершена, и теперь площадка практически не эксплуатируется. В 2020 году участок был продан Stevens Group и McCloy Group, которые планировали превратить его в район Loxford Waters площадью 2 тыс. га с 2 тыс. домов, промзонами и бизнес-парком.

В заявке сообщается, что проект ЦОД напрямую способствует диверсификации экономики и восстановлению региона долины Хантер. Он обеспечит создание критически важной цифровой инфраструктуры. Это не единственный новый крупный проект в Австралии. Так, в начале июня сообщалось, что Iren намерена построить в Австралии кампус ЦОД мощностью 800 МВт, а ещё в конце апреля появились данные, что Microsoft вложит в местные ЦОД, ИИ и облака $18 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: