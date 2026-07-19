SharonAI сдаст мощности своего ИИ ЦОД Новой Зеландии за $1,32 млрд

Австралийская неооблачная компания SharonAI Holdings подписала пятилетнее соглашение на сумму $1,32 млрд о предоставлении облачных ИИ-сервисов неназванной «глобальной ИИ-лаборатории» в Новой Зеландии, сообщает Converge! Digest. SharonAI ожидает, что уже ко II кварталу 2027 года партнёрство начнёт приносить выручку.

Речь идёт об аренде мощностей ИИ-фабрики SharonAI в Новой Зеландии (New Zealand AI Factory). Общая мощность ИИ ЦОД составит 132 МВт, из которых 116 МВт уже законтрактованы. Также к середине 2027 года компания намерена развернуть там более 62 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA для поддержки ИИ-нагрузок корпоративных клиентов, гиперскейлеров, государственных организаций, исследовательских структур и специализированных ИИ-стартапов.

Соглашение является одним из крупнейших коммерческих контрактов для развивающегося провайдера ИИ-инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — среди тех, данные о которых раскрыты публично. Хотя SharonAI пока не назвала ключевого клиента и не уточнила конфигурацию ИИ-ускорителей, анонс подчёркивает сохранение тренда на инвестиции в современную ИИ-инфраструктуру и региональные мощности.

По словам Converge!, анонс подчёркивает растущую роль региональных неооблачных провайдеров в обеспечении суверенной ИИ-инфраструктуры за пределами Северной Америки. Вместо строительства крупных облачных платформ глобального уровня, компании вроде SharonAI ориентируются на предоставление локальных ИИ-мощностей для клиентов, рассчитывающих на обеспечение суверенитета данных и минимальную задержку при доступе к ускоренным вычислениям.

Ранее SharonAI заключила с NVIDIA соглашение сроком на шесть лет для поддержки развёртывания ИИ-фабрики мощностью 72 МВт в Австралии — SharonAI намерена масштабировать свою облачную ИИ-платформу до 40 тыс. ускорителей GB300. Впрочем, в регионе у компании сильные конкуренты. Так, Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии. Там же намерена построить кампус на 800 МВт Iren, а в июле появились данные, что Anthropic готова потратить миллиарды долларов на ЦОД в стране. Что касается Новой Зеландии, ещё в сентябре 2025 года сообщалось, что AWS инвестирует $4,4 млрд в местные облачные ЦОД.

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