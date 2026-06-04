Iren построит в Австралии кампус ЦОД мощностью 800 МВт

Американский специалист в области ЦОД и облачных технологий — неооблачная компания Iren — объявил о подписании соглашения, предусматривающего подключение к электросети в Банди (Bundey, штат Южная Австралия), сообщает Datacenter Dynamics. Энергия потребуется для запланированного кампуса ЦОД мощностью 800 МВт.

Это первый проект Iren в Австралии. Полные детали будут раскрыты позже, но подключение к электроснабжению должно быть обеспечено уже в 2028 году.

По словам представителя компании, Южная Австралия обеспечивает необходимые ресурсы для ИИ-инфраструктуры — избыточную «чистую» энергию, возможность подключения к сетям связи для обслуживания Азиатско-Тихоокеанского региона, а также местные власти, понимающие перспективы открывающихся перед штатом возможностей. Кампус в местности Банди может обеспечивать запросы на ИИ-вычисления со стороны региональных и зарубежных клиентов. Растущие потребности в ИИ имеются и в самой Южной Австралии.

Ранее в этом году Iren упомянула о возможном начале деятельности в Австралии. На тот момент в компании заявили, что возможности для ведения бизнеса в Австралии столь же значительны, как и в любом другом направлении из портфолио компании.

Местность Банди находится на расстоянии 160 км от столицы штата — Аделаиды (Adelaide). По данным Iren, сам кампус расположен в 125 км от Аделаиды.

По словам представителя властей штата, инвестиции Iren позволят создать сотни рабочих мест в строительстве, обеспечить занятость квалифицированных кадров на постоянной основе и усилят позиции Южной Австралии в качестве технологического и инновационного хаба в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее известная как Iris Energy, компания постепенно переориентируется с криптомайнинга на облачные ИИ-вычисления. Хотя майнинг биткоинов пока продолжается, соответствующие операции постепенно сворачиваются, а финансовые потоки перенаправляются на развитие ИИ-бизнеса.

У компании имеются действующие и строящиеся площадки ЦОД в Техасе, Оклахоме и Британской Колумбии в Канаде. По данным компании, совокупная мощность её проектов достигла 5 ГВт.

В распоряжении Iren — 23 тыс. ИИ-ускорителей, а в октябре компания объявила, что 11 тыс. из них уже законтрактованы.

Недавно она приобрела испанского оператора ЦОД Nostrum, обеспечив себе выход в Европу. Это обеспечивает компании порядка 490 МВт подключённых к сети мощностей в Испании.

Ключевым клиентом Iren является Microsoft, а NVIDIA намерена инвестировать в её неооблачный бизнес до $2,1 млрд для внедрения до 5 ГВт мощностей.

Также в июне Iren получила крупную кредитную линию на $3,65 млрд с инвестиционным кредитным рейтингом для покупки ИИ-ускорителей с целью поддержки облачного ИИ-контракта с Microsoft. Инвестиционный рейтинг обычно означает, что бизнес может получить средства на более выгодных по сравнению с обычными участниками рынка условиях.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: