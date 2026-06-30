Firmus при поддержке NVIDIA развернёт в Индонезии ИИ-кластер из 170 тыс. ускорителей

Firmus намерена развернуть в Батаме (Batam) ИИ-кластер из 170 тыс. ИИ-ускорителей. Для этого компания заключила договор с NVIDIA, действующий почти десять лет, сообщает Datacenter Dynamics. В рамках соглашения Firmus будет приобретать ИИ-инфраструктуру NVIDIA до 2034 года и предоставлять клиентам облачные сервисы на основе оборудования NVIDIA. Его развернут в дата-центре DayOne. Инфраструктура будет построена на чипах NVIDIA: Grace Blackwell, Vera Rubin и Vera.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027–2028 гг. На основе долгосрочных обязательств, взятых на себя клиентами, Firmus рассчитывает получить $25–$30 млрд в течение первых шести лет с начала реализации проекта. Кампус DayOne обеспечит мощность 360 МВт. Сейчас компания строит его в технопарке Kabil Tech Park, для которого уже заключено соглашение о покупке «чистой» энергии (PPA) на 450 МВт.

Основанная в 2019 году компания Firmus изначально ориентировалась на криптомайнинг и HPC, специализируясь на системах иммерсионного (погружного) охлаждения. Теперь она характеризует себя как строителя ИИ-фабрик. Firmus уже имеет небольшой объект в Тасмании, но строит там же ЦОД на 90 МВт. Ранее она сообщала о планах построить на острове кампус на 288 МВт. Также она взаимодействует с компанией CDC для развёртывания мощностей ЦОД в материковой Австралии и готовится довести общую мощность своих объектов до 1,6 ГВт к 2028 году.

Ранее Firmus объявила, что работает с SubCo для прокладки подводного кабеля, который должен связать материковую Австралию и остров Тасмания. В апреле 2026 года компания привлекла $505 млн инвестиций в акционерный капитал при поддержке NVIDIA и нарастила капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO.

В конце марта появилась информация, что власти Австралии принимают меры по ужесточению контроля за ростом ИИ-инфраструктуры на территории страны. В частности, внедряется новая система, связывающая утверждение проектов новых ЦОД с вливаниями в энергетику, управлением ресурсами и влиянием дата-центров на внутреннюю экономику.

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