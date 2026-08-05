CoreWeave получит в Индонезии три ЦОД общей мощностью 360 МВт

Компания CoreWeave намерена расширить свою облачную платформу на территорию Индонезии. Компания получит три первых ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совокупная контрактная мощность объектов составит 360 МВт, площадки должны заработать в 2028 году, сообщает Converge! Digest. CoreWeave выступит как владельцем, так и управляющим этих объектов. В результате география присутствия CoreWeave расширится за пределы рынков США и Европы.

Проект призван удовлетворить растущий спрос на локальную ИИ-инфраструктуру, особенно для приложений, не терпящих больших задержек и задач, подпадающих под требования о локализации данных. Компания отмечает, что соответствующие инвестиции поддерживают усилия Индонезии, желающей укрепить национальную цифровую инфраструктуру и развить собственные компетенции в сфере ИИ. Также она планирует нанимать и обучать на месте команду специалистов для эксплуатации ЦОД — подготовка кадров включена в программу реализации проекта.

Появление CoreWeave на рынке Индонезии имеет большое значение, поскольку теперь инфраструктурная стратегия компании будет действовать и в АТР, где спрос на ИИ растёт на фоне ужесточения требований к локализации обработки данных и снижению задержек на территории региона. 360 МВт — значительная для первого в регионе проекта заявка. Это свидетельство того, что компания планирует не просто пилотную инициативу, а создание масштабной вычислительной инфраструктуры.

Объявление также свидетельствует о том, что облачные провайдеры всё чаще масштабируют инфраструктуру за пределами традиционных ИИ-хабов в США и Европе, вычислительные мощности появляются ближе к конечным пользователям, предприятиям и государственным структурам. В результате в Юго-Восточной Азии усилится конкуренция за энергоресурсы, появятся новые ЦОД, будут развиваться сетевая инфраструктура подготовка квалифицированных кадров.

Поскольку вводить новые ЦОД в эксплуатацию не планируют до 2028 года, успех проекта будет зависеть от темпов строительства, организации энергоснабжения, доступности оборудования и клиентского спроса. В любом случае законтрактованные мощности обеспечивают компании крепкую основу для выхода на рынок АТР.

В мае сообщалось, что CoreWeave, нарастившая в I квартале 2026 года выручку г/г более чем в два раза до $2,08 млрд, сообщила, что её портфолио заказов на 31 марта достиг $99,4 млрд. За квартал компания увеличила общий объём законтрактованной мощности более чем на 400 МВт, до более 3,5 ГВт. Активная мощность проектов превысила 1 ГВт. Компания также получила кредитную линию с отложенным получением средств в размере $8,5 млрд, и привлекла инвестиции от NVIDIA в размере $2 млрд.

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