Openchip представила европейский 2-нм процессор BER10 с архитектурой RISC-V

Компания Openchip анонсировала суверенный европейский процессор BER10, построенный на открытой архитектуре RISC-V. Изделие ориентировано на различные устройства, функционирующие под управлением Linux. Это могут быть серверы, периферийные платформы и пр.

Чип BER10 получил четыре 64-бит вычислительных ядра с внеочередным исполнением инструкций. Тактовая частота и размер кеш-памяти пока не раскрываются. Но отмечается, что при производстве применяется передовая технология Gate-All-Around (GAA) с нормами «менее 2 нм». Таким образом, можно предположить, что решение обладает высокой энергетической эффективностью.

В процессоре реализована поддержка многоканальной оперативной памяти и высокоскоростных интерфейсов, таких как PCIe и AXI (Advanced eXtensible Interface). Кроме того, имеется аппаратный векторный блок, предназначенный для ускорения операций, связанных с ИИ, научными расчётами, обработкой изображений и другими ресурсоёмкими задачами.

Openchip подчёркивает, что BER10 — это не исследовательский прототип, а чип, рассчитанный на серийное производство. Иными словами, изделие готово для работы с реальными операционными системами и прикладным софтом. Впрочем, о начале массовых поставок процессоров разработчик умалчивает.

Европейская безфабричная компания Openchip была основана в Барселоне в 2021 году. В настоящее время она ведёт деятельность в Испании, Италии, Франции, Польше, Германии и Ирландии. В штат входят более 200 специалистов — в основном в области исследований и разработок. Ключевым направлением деятельности является проектирование энергоэффективных «систем на кристалле» (SoC) на основе архитектуры RISC-V.

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